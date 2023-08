Kommentti: Mikä Susijengiä vaivaa? Lassi Tuoviltakin harvinaiset kommentit pelaajien suuntaan

Fantasiakirjailija George R. R. Martinin puhki kulutettua sitaattia on käytetty myös Suomen koripallomaajoukkueen yhteydessä. Joukkuepeli on aina ollut Susijengin vahvuus – kuten kuuluukin olla, kun materiaalissa jäädään maailman huippumaista auttamatta jälkeen.

Pidin MM-kisoihin nimettyä 12:a pelaajaa paperilla Suomen kaikkien aikojen parhaana ja lahjakkaimpana joukkueena. Sen lausunnon takana voin seistä edelleen. Tietenkin on eri asia, mihin tällainen joukkue kykenee kentällä. Okinawassa on käynyt karulla tavalla selväksi, että tämänkertainen Susijengi ei ole enempää kuin osiensa summa, jos sitäkään.

Japania vastaan tapahtui jotain käsittämätöntä . En muista nähneeni Suomelta yhtä täydellistä romahdusta. Kuten päävalmentaja Lassi Tuovi usein tappion hetkellä toistelee, koko joukkueella valmennusta myöten on peiliin katsomisen paikka. Mutta entäpä nämä yksittäiset kommentit pelin jälkeen?

– Keskittyminen ja kurinalaisuus katosi meiltä kaikilta. Huonoja ratkaisuja ja ajateltiin, että peli on mennyt.

Ehkä olen huonomuistinen, mutta en myöskään muista kuulleeni Tuovilta näin suoraa palautetta pelaajia kohtaan. Mutta oikeassahan hän oli. Tietenkin valmennuksen pitää pystyä ratkaisemaan näitäkin ongelmia, mutta viime kädessä pelaajilla on aina suurin vastuu kentän tapahtumista.

Sellainenkin erikoisuus MM-kisoissa on, että pelaajilla on omat hotellihuoneet. Olisiko joukkuedynamiikka tai ryhmähenki parantunut merkittävästi, jos valmennus olisi valinnut sopivan sekalaiset parit majoittumaan yhteen, kuten joukkueurheilussa niin usein aiemmin on menestyksekkäästi tehty? Kuka tietää. Yhtä syytä mahalaskulle ei varmasti löydy.