Susijengin tähdelle raivostuttiin Ruotsissa – "Tappavaa ja pirun tahallista"

Suomen ja Ruotsin kohtaaminen koripallon EM-kotikisojen avausottelussa herätti tunteita länsinaapurissa.
Ruotsi on koripallon EM-kisoissa ensimmäistä kertaa sitten vuoden 2013.Länsinaapuri pysyi hyvin Suomen vauhdissa avauserässä.
Kun Barra Njie donkkasi pallon hieman yli minuutti ennen ensimmäisen erän loppua, Susijengin Mikael Jantusen toiminta tilanteessa kuumensi SVT:n kommenttaattorin Björn Becksmon.
– Se on tappavaa ja pirun tahallista. Anteeksi kiroiluni, mutta en todellakaan pidä siitä, kun mennään hyppäävän pelaajan alle. Jantunen ei keskity palloon ollenkaan, sanoi Becksmo.