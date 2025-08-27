Susijengin tähdelle raivostuttiin Ruotsissa – "Tappavaa ja pirun tahallista"

Mikael Jantusen toiminta herätti tunteita.2025 FIBA
Julkaistu 55 minuuttia sitten
Joni Vainio

Joni Vainio

joni.vainio@mtv.fi

Suomen ja Ruotsin kohtaaminen koripallon EM-kotikisojen avausottelussa herätti tunteita länsinaapurissa.

Ruotsi on koripallon EM-kisoissa ensimmäistä kertaa sitten vuoden 2013.Länsinaapuri pysyi hyvin Suomen vauhdissa avauserässä.

Kun Barra Njie donkkasi pallon hieman yli minuutti ennen ensimmäisen erän loppua, Susijengin Mikael Jantusen toiminta tilanteessa kuumensi SVT:n kommenttaattorin Björn Becksmon.

– Se on tappavaa ja pirun tahallista. Anteeksi kiroiluni, mutta en todellakaan pidä siitä, kun mennään hyppäävän pelaajan alle. Jantunen ei keskity palloon ollenkaan, sanoi Becksmo.

