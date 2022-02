Kommentti: Suomen neljästä pilarista kolme on jäljellä

Venäjän toimien vuoksi perjantaina järjestettiin Naton huippukokous, johon myös Natoon kuulumattomat rauhankumppanimaat Suomi ja Ruotsi osallistuivat. Venäjän viimeaikaisten toimien takia tapahtuma sai paljon huomiota, vaikka kyseessä ei ole mitään poikkeuksellista: viimeisen kymmenen vuoden aikana Suomi on osallistunut Naton huippukokoukseen viisi kertaa. Tällä kertaa kuitenkin sekä tasavallan presidentti että pääministeri pitivät asiasta suoran tiedotustilaisuuden televisiossa myöhään perjantai-iltana, mitä voi pitää hyvin poikkeuksellisena.

Venäjä ei koe saavuttavansa dialogilla mitään

Venäjän toiminta on muuttanut Euroopan turvallisuustilannetta ja -ajattelua. Naton turvatakuut ovat yhtäkkiä samanlaisessa kaiken mediatilan valtaavassa asemassa kuin koronapandemia kaksi vuotta sitten. Eikä se ole yllättävää: Putinin Venäjä ei kunnioita rajanaapureidensa suvereniteettia, vaan sotii avoimesti keskellä Eurooppa. On tyrmistyttävää, että äskeinen lause ei tämän viikon jälkeen enää edes hätkäytä.

Suomen ulkopolitiikkaa johtaa presidentti Sauli Niinistö yhteistoiminnassa valtioneuvoston kanssa. Niinistön sana painaa niin kotimaassa kuin kansainvälisestikin, joten on syytä muistaa hänen määritelmänsä Suomen ulko- ja turvallisuuspolitiikan “pilareista”.

Meidän ei tule tyytyä rauhaan, vaan vaatia vapautta

Tämän viikon jälkeen on selvää, että neljästä pilarista vain kolmen varaan voi laskea. Ei siksi, että Suomen ja Venäjän välit olisivat mitenkään erityisen huonot vaan siksi, että Venäjä on osoittanut olevansa valmis rikkomaan länsimaisia arvoja ja kansainvälistä järjestelmää vastaan. On mahdoton luottaa sopimuskumppaniin, joka pelaa omilla säännöillään.