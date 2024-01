MTV Uutisten raati: Nämä hetket herättivät huomion Niinistön puheessa – viesti Putinille, nuorille ja Euroopalle

Ilkka Ahtiainen: Viesti Venäjän johdolle

Puhe oli Niinistölle sikäli luonteenomainen, että siinä korostuivat aikamme suuret kysymykset ja huolet. Tilannekuva ei ole lohduton, mutta väistämättä synkkä kasaantuvien haasteiden seurauksena.



Merkittäviä nostoja olivat mielestäni ainakin seuraavat asiat:



1. Isossa kuvassa tärkeimmät kehityslinjat ilmastonmuutos ja Yhdysvallat-Kiina -suhteen tila. Näiden vaikutukset koskettavat väistämättä kaikkia kansoja ja valtioita maailmanpolitiikassa. Ratkaisuja haetaan ja riskejä pyritään vähentämään, mutta kummankaan teeman osalta emme ole vielä kestävällä tiellä.



2. Eurooppalaisten vastuunkannon tarpeellisuus, joka pätee niin Ukrainan tukemiseen, asetuotantoon kuin oman puolustuskyvyn kehittämiseen Naton kautta ja kansallisesti. Nyt mitataan sitä, onko Euroopasta geopoliittiseksi toimijaksi, joka kykenee myös itsenäisesti kantamaan vastuuta oman mantereensa turvasta. Tätä tarvitaan sekä Venäjän uhan että Yhdysvallat-suhteen hallintaan. Edessä ovat kriittiset kuukaudet ja vuodet, joiden aikana eurooppalaisten voimavaroja tullaan kokeilemaan kasaantuvien haasteiden keskellä.



3. Venäjä. Kuten Niinistö totesi, sota on osoittanut, miten Venäjä-arviomme ovat usein oikeansuuntaisia mutteivat täydellisiä. Venäjän uhka ei ole katoamassa lähitulevaisuudessa ja se edellyttää enemminkin analyyttistä kuin tunteellista otetta. Niinistö muistutti siitä, ettei Nato-jäsenyys tee Suomesta itseään isompaa ja tämä pätee myös itänaapuriin kaikesta huolimatta. Suomella on vielä edessään oppimiskäyrä, kun se pyrkii tasapainoilemaan sotilaallisen pelotteen ja jokseenkin ennakoitavan rajanaapuruuden kanssa suhteessa Venäjään. Niinistö totesi lakonisesti, miten Venäjällä itsetunto on jälleen nousussa vuoden 2022 sotavaikeuksien jälkeen, mikä ei ole hyvä merkki.



4. Suomen turvallisuuspoliittinen asema on kokenut historiallisen muutoksen. Niinistön aikaisempi aktiivisempi vakauspolitiikka on jäänyt taakse, ja Suomen turvallisuus rakentuu nyt usean eri ankkurin varaan: maanpuolustus, Nato-jäsenyys, Iso-Britannian johtama JEF-yhteistyö ja DCA-sopimus Yhdysvaltojen kanssa. Käytännössä Suomi rakentaa nyt useaan lukkoon perustuvaa raamia, kuten Niinistö totesi: jos jokin näistä ei toimisi, toinen kompensoi. Olennaista on sekin huomio, ettei Nato-jäsenyys ollut päätepysäkki, jonka varaan voisi jättää kaiken. Yhtä tärkeää oli Niinistön maininta Pohjoismaisesta yhteistyöstä, jolle on Nato-jäsenyyden myötä avautunut uudenlaisia mahdollisuuksia ja joka maantieteellisen läheisyytensä takia on meille kaikkein tärkein turvallisuuden viiteryhmä. Kenties nyt voisi rohkeammin jo puhua yhteispohjoismaalaisesta turvallisuus- ja puolustuspolitiikasta, jolle on kaikki edellytykset sekä ajan luoma tarve.



5. Rauhan tärkeys. Niinistö nosti esille, miten rauhasta on voitava puhua ilman, että se nähdään heikkoutena. Huomio on hyvin humaani, sillä se muistuttaa, miten kriisien keskellä unohdamme helposti rauhan merkityksen. Sota ei ole koskaan itseisarvo, eikä sitä tulisi karnevalisoida, vaikka muut näin tekisivätkin. Kovin usein rauhan mainitseminen tulkitaan nopeasti myönnytyksenä tai halukkuutena tehdä epäedullisia päätöksiä. Tätä ajatusta voidaan peilata muun muassa viittauksena Ukrainan sotaan ja Venäjään. Sota sielläkään ei kuitenkaan ole ikuinen ja väistämättä jossain vaiheessa avautuvat edellytykset rauhan rakentamiselle. Vaikka rauhaa on joskus puolustettava asein ja sen edellytyksiä luodaan nyt rintamalinjoilla, osa tätä pohdintaa on sekin, miltä me sen haluaisimme näyttävän jatkossa. Tästä polusta ei ole puhuttu kovinkaan paljon, vaikka Euroopan turvallisuuden kannalta Ukrainan sodan lopputuloksella on kohtalokas merkitys.



6. Kaikki ei ole turvallisuuspolitiikkaa. Niinistö nosti esille, miten ulkoinen turvallisuus on noussut poliittisen keskustelun ytimeen ja kenties hieman kriittisesti totesi, miten loputtoman uhkaspekuloinnin keskellä tavallisen ihmisten asiat unohtuvat. Sodan uhka pohdituttaa nyt monia, mutta siihen yksilöllä on melko vähän resursseja lopulta vaikuttaa. Ehkäpä itseään – tai muita – ei ole välttämätöntä siten kuormittaa loputtomalla uhkaähkyllä. Suomessa maanpuolustuksen ja sisäisen turvallisuuden vastuu on viranomaisilla ja voimme hyvin luottaa siihen, että tätä työtä tehdään vastuullisesti päivittäin. Yhteiskunnan hyvinvointia ei mitata vain turvallisuuspolitiikassa, esimerkkinä kansantalous. Niinistöllä on itsellään pitkä taloustausta ja hän tekikin puheessaan aloitteen talouspoliittisesta selonteosta, jossa käsiteltäisiin juuri ihmisten arkeen vaikuttavia asioita ja maailmantaloutta ohjaavia kehityslinjoja.