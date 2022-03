Markus Leikolan kolumni: Idänsuhteet uusiksi, eli mitkä ovat idänsuhteet?

Mutta ei se ihan niinkään ole kuten eräs kansanedustaja sanoi televisiossa, että koko Suomen idänsuhteet on nyt heitetty viemäriin. Ainakin viemäri nimeltä Saimaan kanava on edelleen samassa paikassa kuin viime viikollakin ja sen takana vasta laaja maa-alue alkaakin.

Mitä pienempi maa ja mitä enemmän muuttuvat tekijät muuttuvat tavallistakin enemmän, sitä tärkeämpää pienille maille, että olisi edes jotakin sopimuksia, joihin voi luottaa. Tämä on ollut myös ulkopolitiikan johdon pitkä linja: alkaen niistä sopimuksista, jotka Risto Ryti solmi Natsi-Saksan kanssa ja joissa epäluotettavaksi osapuoleksi ryhtyi Suomi alkaessaan hieroa rauhansopimusta naapurinsa Neuvostoliiton kanssa J.K. Paasikiven johdolla, mutta Rytin tieten ja sallien.

Sauli Niinistöä on syytetty pehmoilijaksi ja varovaiseksi. Kun sopimuksissa kuitenkin lähdetään siitä, että ne tehdään vuosikymmeniksi eikä hetken huumassa, niin huolellinen harkinta ei ole vain hyvästä, vaan välttämätöntä. Siitäkin huolimatta, että sopimuksia rikotaan.

Ainakin Niinistö on pyrkinyt selvittämään Vladimir Putinin ajattelua niin pitkälle kuin siitä on ollut mahdollista saada selkoa. Näin suurvallan naapurissa paras henkivakuutus onkin riittävä itsenäinen puolustuskyky ja naapurin mahdollisimman hyvä tunteminen. Kumpikaan ei saisi loppua kesken.

Kulloinenkin tilanne on kulloinenkin tilanne ja Venäjä, jonka näemme tällä viikolla, toimii hyvin toisin kuin Venäjä ennen Beijingin olympialaisia. Ei täysin toisin, mutta merkittävältä osalta toisin.

Nyt pitäisi Suomen järjestää turvallisuutensa tavalla, jossa uusi tilanne otetaan huomioon, mutta joka on kestävä kaikkiin ilmansuuntiin pitkäksi aikaa. Koska Suomi on Euroopan unionin jäsen ja unioni pyrkii yhteiseen ulkopolitiikkaan, on luonnollista, että Unionin liikkeistä tulee meidänkin liikkeitämme.