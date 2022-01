Risto E. J. Penttilän kommentti: Nyt ei ole kyse Nato-jäsenyydestä – Venäjää vastaan tarvitaan yhtenäinen länsi

Sen jälkeen Suomen linja on valitettavasti ollut epäselvä. Presidentti on selitellyt puhettaan ja sen synnyttämää keskustelua. Pääministeri Sanna Marin on todennut, että Suomi tuskin hakee Nato-jäsenyyttä hänen pääministerikautenaan.

Olen itse ollut Nato-jäsenyyden kannalla 1990-luvulta saakka, mutta nyt ei ole kysymys Nato-jäsenyydestä. Fiksut ihmiset voivat olla siitä eri mieltä. Nyt on kysymys lännen yhtenäisyydestä. On kyse siitä, pysyvätkö Yhdysvallat, Britannia ja Euroopan unioni yhteisessä rintamassa. Jos Suomi ilmoittaa ennakolta, että emme liity Natoon, tapahtui Ukrainassa mitä tahansa, emme enää vahvista länttä vaan heikennämme sitä.

Tasavallan presidentti Niinistö on viime aikoina puhunut Euroopan unionin yhtenäisyyden puolesta. Saksalaiselle Zeit-lehdelle antamassaan haastattelussa hän sanoi: "Jos olemme siis oikea unioni, silloin tämän unionin on myös vastattava yhtenäisenä." Viestissä ei sinänsä ole mitään vikaa. Ongelma on siinä, että se tuli ulos täsmälleen samaan aikaan kuin Macronin kannanotto eurooppalaisen neuvottelukanavan synnyttämisen puolesta. Vaikutti siltä, että sekä EU:n puheenjohtajamaa Ranskalle että Suomelle on tärkeämpää taata Euroopan unionin yhtenäisyys kuin lännen yhtenäisyys.