Kommentti: Suomalaisluotsilta vaarallista peliä Yhdysvalloissa Onko tällä yhteistyöllä tulevaisuutta? Ja Morant ei ole sulattanut Tuomas Iisalon uusia ajatuksia Memphis Grizzliesin pelitavasta. Julkaistu 06.11.2025 14:48 Suomalaispäävalmentaja Tuomas Iisalo on ajanut hyvin ennakkoluulottomasti uutta pelitapaa NBA-seura Memphis Grizzliesiin, mutta pelaa samalla oman työpaikkansa kannalta vaarallista peliä, kirjoittaa MTV Urheilun Ossi Karvonen. Suomalainen päävalmentaja NBA:ssa. Vielä reilu vuosi sitten se kuulosti utopistiselta ajatukselta. Saksassa ja Ranskassa loistotyötä vuosien ajan tehnyt Tuomas Iisalo, 43, otti kuitenkin ensiaskeleet tätä kohti, kun hänet palkattiin Grizzliesin apuvalmentajaksi kesällä 2024. Viime maaliskuussa hän nousi Taylor Jenkinsin yllätyspotkujen jälkeen ensin väliaikaiseksi vastuuluotsiksi, toukokuussa pesti virallistettiin. Hänestä tuli vasta neljäs Pohjois-Amerikan ulkopuolella syntynyt, kasvanut ja valmennuskoulutuksensa saanut päävalmentaja NBA:ssa. Vaikka kyse on unelmapestistä, Iisalon lähtökohdat eivät olleet tämän historiallisen painolastin seurauksena helpot. Eurooppalaisvalmentaja Pohjois-Amerikan suurissa palloilusarjoissa on aina erityisen huomion alla – siitäkin huolimatta, että Memphis on NBA-markkinan lilliputteja.





Iisalo ei ole todellakaan lähtenyt pelaamaan varman päälle tähänastisen uransa ylivoimaisesti suurimmassa pestissä. Suomalainen on ajanut Grizzliesille hyvin intensiivistä pelitapaa, joka vaatii aktiivisuutta jokaiselta pelaajalta. Tämän ehdoilla Iisalo on muokannut paljon myös joukkueensa peluutusta: vaihtosykli on nopeampi ja peliminuutit jakautuvat tasaisemmin.

Iisalon arvion mukaan nykykoripallo vaatii kovempaa intensiteettiä. Valitsemallaan vaihtorytmillä hän hakee omien sanojensa mukaan "optimaalista tulosta lyhyellä, keskipitkällä sekä pitkällä aikavälillä".

Muutos ei tiettävästi ole maistunut joukkueen kirkkaimmalle tähtipelaajalle Ja Morantille, joka on osoittanut tyytymättömyyttään hyvin julkisesti. Tämä johti jo sisäiseen kurinpitoon ja yhden ottelun penkitykseen.

Morantin peliaika alkukaudella (keskimäärin 29,4 minuuttia ottelussa) on ollut hänen uransa pienin, ja samalla kaikki merkittävimmät tehotilastot ovat laahanneet hänen osaltaan. Lisäksi Iisalon peluutustapa on aiheuttanut sen, että Morant ja toinen megasopimuksella pelaava tähti Jaren Jackson junior ovat pelanneet aiempaa vähemmän yhdessä.

Ja Morantin ja Tuomas Iisalon välejä on seurattu herkeämättä Memphisissä.Cary Edmondson

Vaikka Morant on sekoillut siviilielämässään, hän on kuitenkin Grizzliesin supertähti ja koko liigan kakkosvaraus vuodelta 2019. Tämän tason pelaajilla on Pohjois-Amerikassa paljon valtaa.

Tästä päästään Iisalon pelaamaan vaaralliseen peliin.

Memphis on NBA-pelaajamarkkinoilla takapajula, sillä pienen markkinan seurana sen on hyvin vaikea saada tähtipelaajia riveihinsä. Se joutuu siis luottamaan enemmän onnistumisiin varaustilaisuuksissa.

Lisäksi Grizzlies on ollut muuttohuhuissa, sillä NBA himoitsisi joukkueita Seattlen ja Las Vegasin kaltaisiin kaupunkeihin. Grizzliesin areenasopimus on päättymässä lähivuosina ja sen peleissä käy vähän yleisöä. Kaikki tämä lisää epävarmuutta.

Tässä yhtälössä Ja Morant on valtava pala. Morant on kaikesta huolimatta pelaaja, joka houkuttelee yleisöä halliin. Jos Grizzlies päättäisi luopua hänestä eikä saisi tilalle vastaavan kokoluokan tähteä, seura voisi käytännössä laittaa lipun luukulle. Fanit ovatkin Iisalo–Morant-sotkussa takamiehen tukijoukoissa.

Iisalo on ruokaketjussa huomattavasti Morantia pienempi tekijä. Iisalo on eurooppalaisvalmentaja, jolla ei ole minkäänlaisia aiempia näyttöjä Pohjois-Amerikassa. Hän ajaa joukkueelle uutta, tähtipelaajia hiertävää pelitapaa. Ja mikä pahinta: joukkue häviää. Iisalolla olisi huomattavasti enemmän selkänojaa valinnoilleen, jos viivan alla olisi jotain muuta kuin saldo 3–6 yhdeksästä ottelusta. Tappioita on nyt neljä putkessa.

Tuoreimman tappion jälkeen sentteri Jock Landale vakuutteli, että "joukkue tuntui olevan todella hyvissä asemissa kolme ottelua aiemmin", eikä hän halua ylireagoida vaikeuksiin. Lisäksi Grizzlies on saamassa pian takaisin sairastuvalta ainakin tärkeän sentterin Zach Edeyn.

Tästä huolimatta usein ylireagointiinkin syyllistyvä yhdysvaltalaismedia seuraa nyt herkeämättä tilannetta Morantin ja Iisalon välillä.

Historiaa tehneen suomalaisvalmentajan päämäärätietoisuutta pitää arvostaa, mutta nähtäväksi jää, onko se jopa hullunrohkea veto.