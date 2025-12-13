NBA:n suomalaismittelö päättyi Utah Jazzin voitonjuhliin. Tuomas Iisalo sai oikutelleen Memphis-tähden takaisin kokoonpanoonsa.

Lauri Markkanen nakutti 26 pistettä, kun Utah Jazz nappasi koripallon NBA:ssa vierasvoiton Tuomas Iisalon valmentamasta Memphis Grizzliesistä lukemin 130–126. Kyseessä oli historian ensimmäinen kerta, kun suomalaispelaajan joukkue kohtaa suomalaisen päävalmentajan johtaman joukkueen.



Markkanen keräsi pisteidensä lisäksi yhdeksän levypalloa ja kaksi syöttöä. Suomalaistähden heittovire oli hieman tahmeaa, sillä pelitilanneheitot upposivat 40,9 prosentin (9/22) ja kolmoset 30 prosentin (3/10) tarkkuudella.



Markkanen oli Utahin edellisestä ottelusta sivussa sairastumisen takia. Utah palasi Memphisin vieraana voittojen tielle, ja joukkueen ykköspelaajaksi nousi pelinjohtaja Keyonte George.



George tehtaili ottelussa 39 pistettä, joka on hänen NBA-uransa korkein pistesaldo. 22-vuotias yhdysvaltalainen vastasi Utahin kuudesta viimeisestä pisteestä.



Markkanen voitti NBA:n kehittyneimmän pelaajan palkinnon kaudella 2022–2023, ja nyt George on noussut vahvoilla esityksillään yhdeksi palkinnon voittajakandidaateista.



– Hän kehittyy koko ajan paremmaksi pelaajaksi. Tämä oli vain ajan kysymys, ja tämä on vasta alkua, Markkanen kehui joukkuetoveriaan Deseret Newsin mukaan.

"Meillä on suunnitelmamme"

Ensimmäistä täyttä kauttaan Memphisin päävalmentajana toimiva Iisalo sai kokoonpanoonsa Ja Morantin, mutta se ei auttanut joukkuetta voittoon. Morant nousi NBA-otsikoihin marraskuun alussa, kun Grizzliesin pitkäaikainen tähtipelaaja arvosteli mediassa Iisalon johtamaa Memphisin valmennustiimiä.



Tuittupäisenä pelaajana tunnettu Morant oli Memphisin kymmenestä viime pelistä sivussa pohjevamman takia, mutta joukkue keräsi kyseisistä peleistä seitsemän voittoa. Iisalo oli tyytyväinen Morantin otteisiin, vaikka paluupeli toikin tappion. Morant teki Utahia vastaan 25 minuutin peliajalla 21 pistettä ja antoi kymmenen syöttöä. – Hän pelasi erittäin hyvin, etenkin hyökkäyssuuntaan. Toivoisimme, että hän olisi voinut olla pidempään kentällä, mutta meillä on suunnitelmamme, Iisalo kommentoi lehdistötilaisuudessa. Memphis ja Iisalo saivat hiljattain huonoja uutisia, kun joukkueen sentterijätin kerrottiin olevan vähintään kuukauden päivät sivussa nilkkavamman takia. Memphis on NBA:n läntisessä konferenssissa yhdeksäntenä 11 voitolla ja 14 tappiolla. Utah on kaksi sijaa alempana yhdeksällä voitolla ja 15 tappiolla.