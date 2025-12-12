NBA-koripalloliigassa nähdään yöllä Suomen aikaa "suomalaiskohtaaminen", kun Tuomas Iisalon valmentama Memphis Grizzlies isännöi Lauri Markkasen tähdittämää Utah Jazzia.

Markkanen oli sairastumisen takia sivussa Jazzin edellisen ottelun, viime maanantain vastaisena yönä Suomen aikaa pelatun Oklahoma City -kohtaamisen. Nyt mies kuitenkin on pelikunnossa, sillä häntä ei mainita NBA:n loukkaantumisraportissa koskien paikallista aikaa perjantaina oteltavia pelejä.

Raportti paljastaa myös, että Iisalon Memphisin takamiestähden, kohupelaaja Ja Morantin pääsy otteluun on "luultavaa". Iisalon kanssa alkukaudesta kahnauksessa ollut Morant on ollut sivussa Memphisin kymmenen viime ottelua pohjevaivan takia.

Memphis on ollut varsin vaikuttavassa vireessä viime aikoina: se on hävinnyt yhdeksästä viime pelistään vain kaksi. Utahilla puolestaan on vain kolme voittoa kymmenestä viime pelistään.

Ottelu Memphisissä alkaa kello 3 Suomen aikaa.