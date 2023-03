Aseen kanssa heilunut supertähti sai tuntuvan pelikiellon – "Vastuutonta ja vaarallista"

Syynä rangaistukseen on se, että Morant esitteli asetta Instagram-tilinsä livelähetyksessä ollessaan juopuneena yökerhossa. NBA ilmoitti, että tapaus "vahingoitti liigaa".

Tällä kaudella pisteitä keskiarvolla 27,1 tehnyt ja koriinjohtavia syöttöjä 8,2 ottelua kohden tarjoillut Morant, 23, on jo ollut sivussa viisi ottelua, joten hän on poissa joukkueesta vielä kolme ottelua. Hän on pelikelpoinen ensi viikon tiistain vastaisena yönä Memphisin kohdatessa Dallasin.