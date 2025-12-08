Entinen NBA-koripalloilija Elden Campbell, 57, hukkui.

Yhdysvaltalainen Elden Campbell kuoli hukkumalla, Browardin piirikunnan sheriffintoimistosta vahvistettiin People-lehdelle. Entisen koripalloilijan maanantaina 1. joulukuuta tapahtunut hukkuminen todettiin tapaturmaiseksi.

Kalastamassa ollut Campbell oli saanut siskonsa Sandran mukaan kohtauksen palattuaan rannalle. Perhe ei tiedä tapahtumista tarkemmin.

TMZ raportoi saaneensa haltuunsa hätäpuhelun, jossa mies kertoi nähneensä rannalle huuhtoutuneen "jotain, mikä näyttää ihmisruumiilta".

Paikalle saavuttuaan poliisi oli löytänyt Elden Campbellin ruumiin vesiskootterin vierestä rannalta. Hänet julistettiin kuolleeksi.

Campbell pelasi koripallon mahtisarja NBA:ssa 15 vuotta 1990–2005. Hän voitti NBA-mestaruuden Detroit Pistonsissa vuonna 2004.

– Hän oli mies, jolle perhe merkitsi kaikkea – reilu, hauska, kurinalainen ja ystävällinen, mutta tarvittaessa tiukka. Jumalan mies menehtyi tehdessään sitä mitä rakasti: kalasti merellä ja nautti hänelle ihanteellisesta päivästä, Campbellin perhe kertoi tiedotteessa.

Miestä jäävät kaipaamaan hänen vaimonsa, neljä lasta ja kolme sisarusta.