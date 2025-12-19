Los Angeles Lakersin slovenialaistähti Luka Doncic heitti 45 pistettä, kun Lakers kukisti Utah Jazzin 143–135 koripallon NBA:ssa.

Doncic saalisti kauden viidennen triplatuplansa eli keräsi kaksinumeroiset tilastot pisteissä, levypalloissa ja koriin johtaneissa syötöissä. Doncic sai tililleen 14 syöttöä ja 11 levypalloa.

Jazz pelasi ilman nivusvaivaista Lauri Markkasta. Markkanen huilasi toisen ottelunsa tällä kaudella. Vajaat pari viikkoa sitten hän oli sivussa sairastumisen takia, ja tuolloin Jazz hävisi Oklahoma City Thunderille 30 pisteellä.

Markkanen on ollut huimassa vireessä tällä kaudella. Hänen pistekeskiarvonsa 27,8 on korkein hänen urallaan, ja hän on liigan korintekijöiden kärkikymmenikössä. Markkanen on lisäksi koonnut 7 levypalloa ja 2,1 koriin johtavaa syöttöä peliä kohden.