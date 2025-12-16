Suomalaistähti Lauri Markkanen loisti jälleen koripallon NBA-parketilla, kun hänen edustamansa Utah Jazz otti 140–133-jatkoaikavoiton Dallas Mavericksista tiistain vastaisena yönä Suomen aikaa.

Markkanen heilui yhtenä joukkueensa tehomiehistä, heitti 33 pistettä ja dominoi korin alla. Suomalainen oli muun muassa naulaamassa jatkoajalla hyvinkin ratkaisevaa kahden pisteen koria donkkaamalla korirenkaista pompanneen pallon sisään.

Markkanen kahmi 16 levypalloa, joista peräti 14 tarttui hyppysiin puolustuspäässä.

Keyonte George oli Utahin tehokkain 37 pisteellä ja upotti niistä viisi jatkoajalla. Jatkoajalla neljä pistettä heittänyt Markkanen on mielissään Georgen nousuvireestä.

– Hän parantaa ottelu ottelulta. Oli vain ajan kysymys, milloin tämä tapahtuu. Ja tämähän on vasta alkua hänelle, Markkanen kertoi NBA:n verkkosivujen mukaan Deseret News -sanomalehdelle.

Ottelun puhutuin pelaaja oli Dallasin supertulokas Cooper Flagg. Hän heitti 42 pistettä. NBA:n verkkosivujen mukaan 18-vuotiaasta Flaggista tuli sarjan historian nuorin pelaaja, joka on heittänyt vähintään 40 pistettä ottelussa.

Flagg täyttää sunnuntaina 19 vuotta. Ennen häntä ennätystä piti hallussaan LeBron James, joka heitti Guinnessin ennätyskirjan mukaan 41 pistettä maaliskuussa 2004 New Jersey Netsin sukkaan. Cleveland Cavaliersia edustanut James oli tuolloin 19 vuotta ja 88 päivää vanha.

Utah on länsilohkon tyvipäässä, mutta joukkue on pelannut viime kautta pirteämmin. Utah on voittanut kymmenen ottelua ja hävinnyt 15. Koko viime kaudella voittoja kertyi vain 17.