Kommentti: Sokkipotkuista kaikkien aikojen suomalaisjytky – tämän takia Tuomas Iisalosta tehtiin NBA-päävalmentaja hurjalla hetkellä

Memphis Grizzlies jysäytti uutispommin antamalla päävalmentajalleen kenkää vain pari viikkoa ennen NBA:n pudotuspelejä. Samalla sokkiratkaisu kertoo siitä, mitä seurassa ajatellaan Tuomas Iisalosta, kirjoittaa MTV Urheilun Kasperi Kunnas.

Mitä ihmettä Memphisissä tehdään? Grizzlies on NBA:n läntisessä konferenssissa viidennellä sijalla, kun runkosarjaa on pelaamatta yhdeksän ottelua ja pudotuspelit alkavat vain muutaman viikon kuluttua. Potkut päävalmentajalle!

Taylor Jenkins oli valmentanut joukkuetta vuodesta 2019 lähtien. Ansioluettelosta löytyy kaksi peräkkäistä yli 50 voiton kautta ja eniten voittoja seuran historiassa. Potkut, oikeasti?

Täältä Suomesta vajaan 8 000 kilometrin päästä Memphisiin kuikuillessa on turhaa väittää tietävänsä kaikkea, mitä kulisseissa on tapahtunut, mutta mistään hetken mielijohteesta potkuja on tuskin annettu. Joukkueen taso on kevättä kohden laskenut kuin lehmän häntä. Etenkin puolustus on luhistunut. Alkukaudella Memphisin tilastot pakkipäässä olivat koko sarjan top kympissä, edellisen reilun kuukauden ajalta joukkue on ollut huonoimman kolmen joukossa.

Räikeä esimerkki nähtiin vain pari päivää sitten, kun Memphis antoi NBA:n surkeimman joukkueen Utah Jazzin tulittaa ottelun neljän ensimmäisen minuutin aikana 22 pistettä taululle. (Ensi kesän ykkösvarauksen perään kuolaava Utah kuitenkin haluaa hävitä otteluitaan jopa enemmän kuin Lahden Pelicans, joten Grizzlies pääsi kotimatkalle 140–103-murskavoitto taskussaan.)

Huolestuttavinta on kuitenkin tämä: Memphis on lakannut pärjäämästä NBA:n muita kärkijoukkueita vastaan. Helmikuun alun jälkeen joukkue ei ole pahasti vajaamiehistä Dallas Mavericksia lukuun ottamatta voittanut ainuttakaan vastustajaa, jonka voittoprosentti oli päälle 50:n. Ei lupaa hyvää pudotuspelejä ajatellen.

Tai eihän sekään ole varmaa, että Memphis edes pääsee pudotuspeleihin. Otteluohjelma on kiltisti sanottuna haastava ja joukkue voi pudota kuuden parhaan joukosta, jolloin playoffeihin täytyisi kivuta karsintapelin tai -pelien kautta.

Potkuille siis löytyy perusteita. En silti suostu uskomaan, että tässä vaiheessa kautta tällaiseen sokkiratkaisuun olisi päädytty ilman Tuomas Iisaloa. Miksi? Selitän.

Memphisin suurin vahvuus tällä kaudella on ollut aktiivinen hyökkäyspeli, jonka arkkitehtina Iisaloa pidetään. Hyökkäys on ollut hänen vastuualueensa päivästä yksi lähtien.

Iisalo on tiettävästi ansainnut joukkueen kärkipelaajien luottamuksen. Kirkkain tähti Ja Morant on välillä osoittanut turhautumistaan, mutta välit Iisaloon ovat kunnossa. Jos (ja kun) Jenkins menetti otteensa joukkueesta, Iisalo voi saada porukan taas yhteen ja pelaamaan itsensä ja toistensa lisäksi myös valmentajalle.

Eikä unohdeta sitä, että useimmilla apukäsillä NBA:ssa ei ole juurikaan, jos minkäänlaista kokemusta päävalmentajan tehtävistä huippusarjoissa. Suomalaisen tausta on tältäkin osin kimaltelevassa kunnossa.

Vaikka Memphis lieneekin NBA:n epäseksikkäin markkina-alue, Iisalon ansiot eivät ole jääneet huomaamatta Tennesseen ulkopuolella. Hän olisi ollut tämän kauden jälkeen kuumaa valuuttaa valmentajamarkkinoilla. Memphis haluaa toki menestyä jo tällä kaudella, mutta samalla seurassa päästään näkemään etukäteen, miten potentiaalinen tulevien vuosien päävalmentaja suoriutuu tehtävässään.

Summattuna yhteen: Memphisin ratkaisu oli yllättävä, mutta perusteltu. Ja mitä enemmän tuntee Tuomas Iisaloa, sitä pienempi yllätys oli kyseessä. Sanotaan sekin loppuun, että sori nyt vain Alpo Suhonen, viimeistään nyt jäit kakkoseksi. Tämä on kaikkien aikojen suomalainen valmentajapesti.