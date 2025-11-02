Koripallon NBA:ssa Tuomas Iisalon valmentama Memphis Grizzlies antoi tähtipelaajalleen Ja Morantille yhden ottelun mittaisen pelikiellon joukkueelle haitallisen käytöksen vuoksi.
Memphisin kovapalkkaisimman pelaajan titteliä kantava (palkka tällä kaudella noin 34 miljoonaa euroa) Morant arvosteli Memphisin valmennustiimiä medialle lauantaina sen jälkeen, kun joukkue oli hävinnyt Los Angeles Lakersille. Morant teki ottelussa vain kahdeksan pistettä.
Kun Morantilta pelin jälkeen kysyttiin hänen suorituksestaan, hän kehotti toimittajia useasti kysymään asiasta valmennustiimiltä.
– Heidän mukaansa minua ei varmaan olisi pitänyt peluuttaa, hän taas vastasi kysymykseen siitä, mitä joukkue olisi voinut ottelussa tehdä paremmin.
Kommentit saivat mediatietojen mukaan päävalmentaja Iisalon kyseenalaistamaan Morantin johtajuuden ja ponnistelut joukkueen eteen.
Memphis on tällä kaudella pelannut kuusi ottelua, joista se on voittanut kolme ja hävinnyt kolme.