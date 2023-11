Toyotan MM-rallitiimi teki ennennäkemättömän vedon – huima suomalaisputki katkeamassa

Tämä nelikko on muodostanut Toyotan kuljettajakatraan jo neljän vuoden ajan – tosin Katsuta liittyi vasta täksi kaudeksi virallisesti osaksi tehdastiimiä. Yhtä kaikki, edessä on siis jo viides peräkkäinen vuosi täysin samoilla kuljettajilla.

Toyota on voittanut viimeisten neljän vuoden aikana 11 maailmanestaruutta 12:sta jaossa olleesta. Kisavoittoja on tullut 29 (64 % kaikista voitoista) ja palkintosijoja 65 (48 %).

Kahdella viime kaudella mestariksi kruunatun Rovanperän päätettyä ajaa ensi vuonna vain puolikkaan kauden Toyotalla tai Hyundailla ei ole ainuttakaan täyden kauden ajavaa suomalaista. Sillä oletuksella, että näin on myös M-Sportin kohdalla, kaudesta 2024 on tulossa suomalaisittainkin ennennäkemätön.

Kuljettajien maailmanmestaruudesta on ajettu vuodesta 1979 lähtien, ja ennen tätä sarjassa on aina ollut vähintään yksi suomalainen, joka on ajanut koko kauden tai lähes koko kauden – niin, että hänen on voinut ajatella taistelevan maailmanmestaruudesta.