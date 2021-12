Kommentti: Pitäkää formulanne! Upean kauden päättäneestä häpeällisestä näytelmästä tuli entistäkin irvokkaampi – FIA ja Mercedes nolasivat itsensä

Se, että Mercedes päätti lähes kolmen vuorokauden harkinnan jälkeen jättää valituksen tekemättä, oli toki odotettua, mutta talli tuli silti nolanneeksi itsensä. Mercedeksen tiedotteeseen kirjattiin kauniita lauseita siitä, miten talli toimi nyt koko lajin, siis muidenkin tallien edun nimissä, vaikka todellisuudessa kaikki tietävät, että kulisseissa on tehty tämän viikon aikana jos jonkinlaisia lehmänkauppoja, joilla FIA sai Mercedeksen tanssimaan pillinsä mukaan.

On toki totta, ettei Mercedeksellä olisi ollut FIAn vastaisessa taistelussa paljoakaan saavutettavaa FIAn alaisessa tuomioistuimessa, mutta ei sekään varsinaisesti vakuuta, että talli tyytyy nyt FIAn vakuutteluihin omasta, riippumattomasta tutkinnasta. Uskoo ken tahtoo.

FIA ei näet ole pätkääkään kiinnostunut siitä, mikä on oikein ja mikä väärin, vaan ainoastaan siitä, miltä F1 näyttää. Tämä kävi viimeistään selväksi FIAn omasta, keskiviikkona julkaistusta tiedotteesta, jossa koko kohusta syytettiin lajin seuraajia, jotka ovat ymmärtäneet asiat väärin.

Kilpailunjohto menetti otteensa

Kolmatta kauttaan kilpailunjohtajana toiminut australialainen on osoittanut vuosien saatossa pehmeytensä, joten Mercedes ja – varsinkin – Red Bull ovat käyttäneet tätä tänä vuonna härskisti hyväkseen.

On pelkästään inhimillistä, että kaiken tämän jälkeen Masi halusi sunnuntaina olla ottamatta roolia, mutta oikein tämä ei kuitenkaan ollut.

Kuljettajien, tallien ja lajin seuraajien kannalta on nimittäin täysin kestämätöntä, että Masi ja FIA ovat jo pidempään pyrkineet nostamaan kätensä pystyyn juuri silloin, kun katse kohdistuu heihin. Ei ole haluttu tehdä mitään, ettei vain vaikutettaisi mestaruustaisteluun.

Masilta ja FIAlta on kuitenkin unohtunut, että myös tekemättä jättäminen on teko, ja usein se on paljon vahingollisempaa kuin aktiivinen tekeminen, koska silloin tulee ulkoistaneensa oman vastuunsa jollekin toiselle.