Susijengin EM-lippukaupassa yllättävä näky – kisapomo rauhoittelee: "Yksi niistä asioista, joita opimme"

Koripallon EM-kisat alkavat Tampereella ensi viikon keskiviikkona. Kisojen pääsihteeri Ari Tammivaara uskoo tapahtuman täyttävän sille asetetut tavoitteet, vaikka varsinkin arkipäivien Suomi-otteluihin on vielä yllättävänkin paljon lippuja myymättä.

Tammivaaran mukaan kisajärjestelyt ovat reilu viikko ennen avausottelua aikataulussa ja kaikin tavoin hyvällä mallilla. Tapahtuman valmisteluita on edesauttanut kokemus kahdeksan vuoden takaisesta Helsingissä pelatusta EM-alkulohkosta.

– Perusperiaatteet ovat samat, vaikka käytännöt ovat eri. Tiedämme, miten asiat asettuvat kohdalleen viimeisinä viikkoina, eli kyllä siitä kokemuksesta hyötyä on, jo kahdeksan vuotta sitten kisojen pääsihteerinä toiminut Tammivaara sanoo MTV Urheilulle.

Vuoden 2017 tapahtuma oli kaikin tavoin menestys. Tunnelma oli varsinkin Suomen pelatessa kohdallaan, ja Koripalloliitto kertoi taloudellisen puolenkin jääneen noin 600 000 euroa plussalle.

– Mellä on nytkin ihan hyvä mahdollisuus päästä positiiviseen tulokseen myös taloudellisesti, Tammivaara sanoo.

– Lipunmyynti on vetänyt hyvin, ja ihan positiivisissa fiiliksissä ollaan.

Tammivaaran mukaan näihin kisoihin asetettiin tavoitteeksi myydä enemmän lippuja kuin kahdeksan vuotta sitten. Tuolloin kisoja seurasi paikan päällä noin 88 000 katsojaa.

– Nyt olemme yli 80 000:ssa, ja tässä on vielä aikaa. Se on yksi niistä asioista, joita opimme, että lippuja meni silloinkin, kun tapahtuma alkoi tulla lähemmäs. Ja kun on tänä vuona seurannut muita tapahtumia, tuntuu, että aika paljonkin ihmiset jättävät päätöksen tapahtumaan lähtemisestä aika viime tinkaan.

Suomen alkulohko-otteluista parhaiten ovat myyneet perjantaina 29. elokuuta pelattava Iso-Britannia-ottelu ja lauantaina 30. elokuuta pelattava Montenegro-peli.

– Lauantai on käytännössä loppuunmyyty, sillä siellä on vain yksittäisiä hajapaikkoja. Perjantain pelissäkin on pari sataa lippua jäljellä. Näissä päivissä näkyy, että myös iltapäiväsessioissa, joissa Suomi ei pelaa, on ihan mukavasti porukkaa.

Suomi pelaa kaikki ottelut kello 20.30.

– Koko ajan olemme luottaneet siihen, että Susijengi on jo nykyään sellainen tuote ja niin laadukas ja menestynyt joukkue, että se myy. Jos haluamme parempia olla kuin 2017, se vaatii, että pystyisimme täyttämään hallia myös ei-Suomen peleissä. Esimerkisi lauantaina on Saksa–Liettua, jota parempaa koripallopeliä maailmassa ei oikein voi ollakaan. Se on ihan huippupeli.

Kyseinen ottelu onkin myynyt varsin hyvin, ja jäljellä on enää joitain satoja lippuja. Tammivaara kuitenkin sanoo ulkomailta tulevien fanien houkuttelemisen olleen "vähän vaikeaa".

– Tiedämme, että Liettuasta on tulossa 1500–2000 ihmistä, ja Saksasta ja Ruotsistakin useita satoja. Iso-Britanniasta ja Montenegrosta määrät ovat tosi pieniä.

Suomen pelien kohdalla lippuja on runsaasti myymättä vielä kisojen avauspeliin Ruotsia vastaan sekä toisen kisaviikon Liettua- ja Saksa-peleihin. Näitä kolmea ottelua yhdistää se, että ne pelataan arki-iltoina maanantaina ja keskiviikkona.

Esimerkiksi kisat avaavaan Ruotsi-otteluun lippuja oli maanantaina aamupäivästä myymättä vielä noin 1800. Alkaen-hintojen mukaan laskettuna tämä tarkoittaa noin 200 000:ta euroa.

– Lippuja menee koko ajan. Joukkue pelaa vielä torstaina yhden pelin, ja kyllä se yleensä on ollut niin, että kun joukkue pelaa, se lisää lipunmyyntiä, kun ihmiset huomaavat, että kisat ovat koti-Suomessa.

Muun muassa 27. elokuuta pelattavaan Ruotsi–Suomi-otteluun oli maanantaina aamupäivästä vielä runsaasti lippuja myymättä.Kuvakaappaus lippu.fi-sivustolta