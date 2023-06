Huuhkajien lippuluukulla huima tilanne – muissa Pohjoismaissa havahduttu ainutlaatuiseen seikkaan: "He ovat kateellisia"

Tähän on totuttu yleensä vain jalkapallojättejä, kuten Saksaa, Espanjaa ja Ranskaa vastaan. Olympiastadionilla pullisteli kuitenkin yli 32 000 katsojan yleisömäärät, kun Suomi löi Slovenian viime perjantaina ja piskuisen San Marinon maanantaina.

Tämä hymyilytti kaikkia Suomi-futiksesta kiinnostuneita, myös Mikko Laitista Palloliiton toimistolla.

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

– On tässä iso jalkapallokulttuurin muutos tapahtunut, ja ajattelen, että tämä ei ole mikään ilmiö tai huuma vaan pitkäaikainen jatkumo. Varsinkin tuo San Marino -pelin myyminen loppuun oli mahtava osoitus suomalaiselta futisyhteisöltä kiinnostuksesta Huuhkajien otteluita kohtaan, liiton markkinointipäällikkö myhäilee MTV Urheilulle.

Tällä hetkellä tuntuukin, että Huuhkajien kotipelit – olivat ne sitten arvokisakarsintoja tai Kansojen liigan otteluita – ovat tapahtumia, joihin todella halutaan osallisiksi.

Syitä on monia. Huuhkajien tuloskunto on ollut rautaa noin viimeisen viiden vuoden ajan, suursuosioon nousseet pelaajat ottavat fanit huomioon pelikenttien ulkopuolella ja Palloliitto on yrittänyt maksimoida joukkueen suosion tehokkaalla markkinoinnilla sekä viestinnällä.

– Onhan se tunnelma, jonka SMJK (Suomen maajoukkueen kannattajat -yhdistys) saa muiden fanien kanssa toiminnallaan aikaan, todella ainutlaatuinen. Se on tutkimuksiemmekin mukaan tärkein asia, miksi tapahtumaan osallistutaan, Laitinen avaa.

– Kun keskustelemme pohjoismaalaisten kollegoidemme kanssa, niin he ovat kateellisia meidän maajoukkueiden kannattajaryhmälle.

Seurajoukkuepuolella tilanne on päinvastainen, mutta Laitisen näkemyksen mukaan tilanne Kansallisessa liigassa ja Veikkausliigassa on tulevaisuuden osalta valoisa. Taikatemppuja ei ole, vaan kyse on "pienistä stepeistä pikkuhiljaa". Aivan kuten Huuhkajienkin kohdalla on nähty.

Ennennäkemätön kysyntä

Maanantaina 32 812 katsojaa seurasi, kun Huuhkajat jyräsi Kansainvälisen jalkapalloliiton Fifan rankingissa vihoviimeisellä eli 211. sijalla olevan San Marinon. Suomi on samalla listalla 56:s.

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Palloliitto mainosti sitä perheotteluna, johon sai normaalia edullisempia lasten- sekä joukkuelippuja. Ratkaisu oli menestys.

– Teimme mahdollisimman matalan kynnyksen lapsille ja nuorille saapua yhdessä tapahtumaan, Laitinen toteaa.

Syyskuun Tanska-otteluun on markkinointipäällikön mukaan mennyt jo yli 29 000 lippua. Pian kyseiseen peliin myydään todennäköisesti "eioota" – se on melko huima tilanne lähes kolme kuukautta ennen ottelupäivää.

– Koemme, että lippukysyntä on tällä hetkellä kovinta, mitä se on koskaan ollut.

– Tanska on todellinen huippumaa, ja tavoitteemme on myydä myös Kazakstan- ja Pohjois-Irlanti-ottelut loppuun. Se on uudenlainen asia tässä kulttuurissa, Laitinen huomauttaa.

Kannattajahuuma on levinnyt myös maajoukkueen vieraspelireissuille, sillä tuki on ollut yleisesti kasvussa.

– Tanska-ottelussa meillä oli noin 1 800 vierasfania ja noin 700 Pohjois-Irlannissa, joka on tietysti vähän haastavampi kohde.

Juttu jatkuu kuvan alla.

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Tämä on upea asia myös pelaajille, joiden roolia Laitinen korostaa.

– On todella tärkeää jalkapallon harrastajamäärien kasvun kannalta, että Huuhkajien pelaajat ovat tärkeitä esikuvia lapsille ja nuorille.

Tämä näkyy arjessa.

– On tosi hienoa nähdä, että Messien ja Ronaldojen joukossa tuolla pihapelikentillä on todella paljon Pukkeja ja Pohjanpaloja, Laitinen summaa viitaten Huuhkajien hyökkääjätähtiin.

Nämä uudet suomalaiset futisesikuvat ovat johdattaneet Huuhkajat EM-karsintalohkonsa kärkeen. Edessä on vielä kuusi ottelua syksyllä ja panoksena paikka ensi kesän arvoturnauksessa Saksassa. Suomi pelasi ensi kertaa EM-kisoissa vuonna 2021.