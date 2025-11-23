



Kommentti: Mikko Rantasesta karmea tilasto – ääni kellossa on muuttunut Mikko Rantanen on lentänyt muutamassa päivässä kahdesti ulos. Brett Holmes Julkaistu 14 minuuttia sitten Tuomas Hämäläinen tuomas.hamalainen@mtv.fi TuoHamalainen Mikko Rantanen on nyt koko jääkiekon NHL:n jäähypörssin kärkinimi. Mutta onko suomalainen likainen pelaaja? pohtii MTV Urheilun Tuomas Hämäläinen. Faktat ensin: Mikko Rantanen on passitettu pihalle kahdessa ottelussa tällä viikolla. Ensin Suomen aikaa keskiviikon vastaisena yönä New York Islandersia vastaan, sen jälkeen sunnuntain vastaisena yönä Calgary Flamesia vastaan. Ensimmäisessä tapauksessa Rantanen työnsi Aleksandr Romanovin takaa päin päätyä, toisessa hän taklasi Matt Coronaton selästä laitaan. Niin uskomattomalta kuin se olisi ennen kauden alkua kuulostanut, Rantanen on nyt koko NHL:n jäähypörssin kärjessä 57 minuutilla. Dallas-hyökkääjä on jopa 52 jäähyminuuttia saaneen Washington Capitalsin sarjasikailija Tom Wilsonin edellä.





Ääni kellossa on muuttunut: Vuosien saatossa suuresti ihaillun Rantasen niskaan vyörytetään nyt ennennäkemätöntä kritiikkiä. Osa ajattelee, että totuus on paljastunut ja jääkiekon seuraajat syyttävät laajalla rintamalla suomalaista supertähteä törkypelaajaksi. Raaimmissa ryöpytyksissä hänen on linjattu olevan jopa koko NHL:n likaisin pelaaja.

Aivan niin en asiaa näe.

Romanovia työntäessään Rantanen oli juuri menettänyt tasapainoaan Scott Mayfieldin koukittua häntä. Suomalainen vyöryi kiekkoon mennyttä Romanovia päin mutta teki tarpeettoman tuuppausliikkeen.

Kun tasapaino menee, refleksiliikkeet ovat nopeita. Tulkitsen, että Rantanen ei ehtinyt havahtua siihen, miten vaarallinen töötistä tulisi.

Silti: Rantanen on tottunut kokeneena huippuluokan kiekkoammattilaisena siihen, että pelitilanteet elävät ja muuttuvat NHL:ssä silmänräpäyksessä. Hänellä on vastuu pystyä reagoimaan oikein mitä pienimmässä aikaikkunassa.

Toistamiseen kolisi, kun välissä oli ehtinyt olla vain yksi Rantasen ja Dallasin tahkoama ottelu.

Coronato iski laidan lähellä kiekkoon ja ehti juuri kääntyä matalassa asennossa, kun Rantanen oli jo lukinnut taklauksensa. Jos yhdysvaltalaishyökkääjä olisi jatkanut suoraan kohti päätyä, taklaus olisi voinut osua häneen puhtaammin sivulle, mutta kun näin ei käynyt, töötti tärähti vaarallisesti selkään ja Calgary-hyökkääjä laitaan.

Vaikka vauhti on yhtäältä NHL-jääkiekossa vaade ja taklauksille on paikkansa, Rantasen tilannearviointi on pettänyt. Suomalainen on paahtanut piripinnassa, niin sanotusti täysiä pelaten, huolimattomasti "ääntä kohti".

Taklaukset ovat kyllä olleet rumia, mutta tarkoituksellista sikailijaa en Rantasesta saa. Ei hän ole sitä pitkällä urallaan aiemminkaan ollut, eikä ole ykskaks kuin taikaiskusta sellaiseksi muuttunut.

Rantasen on nyt vedettävä hetki happea ja sen jälkeen johtopäätökset. Vaikka kahdessa ulosajossa lyhyen ajan sisään on paljon myös silkkaa varianssia, supertähti tietää itsekin, että käsistä luiskahtaneeseen kiekottomaan pelaamiseen on saatava malttia ja kontrollia.

Pelissä on miehen maine.