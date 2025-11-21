Dallas Starsin Mikko Rantanen kirvoitti huikaisevalla maalillaan jääkiekon NHL:ltä rajun reaktion.
Mikko Rantanen raapaisi Dallas Starsin 4–2-maalin Vancouver Canucksin vieraana puolitoista minuuttia ennen varsinaisen peliajan päätöstä.
Osuma ei ollut rumimmasta päästä.
Rantanen nousi hyökkäysalueelle oikealta kaistalta. Lähestyessään puolustamassa ollutta Vancouverin Brock Boeseria suomalainen pyöräytti itsensä ympäri.
Kun 360 astetta oli tehty, suomalaishyökkääjä ampui rystyllä ja kiekko päätyi rimoja kolistellen Canucks-maalin yläpeltiin.
– Mikko Rantanen, tuo oli iljettävää! NHL kirjoitti isoin kirjaimin sosiaalisessa mediassa ja iski vielä oksennusemojin perään.
Spin-o-rama-kihaus oli toisin sanoen hienoudessaan varsin hävytön. Osuma jäi ottelun päätöshäkiksi.
Stars-puolustaja Miro Heiskanen oli alustamassa Rantasen maalia Jamie Bennin kanssa ja sai syöttöpinnan.