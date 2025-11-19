– En tietenkään tarkoittanut sitä, enkä ole koskaan tehnyt vastaavaa urallani. Pelaan kovaa, mutta en ole koskaan pelannut likaista peliä tarkoituksella, Rantanen kommentoi Michael Dixonin videolla .

Romanov loukkaantui tilanteessa, minkä jälkeen hänet talutettiin ulos kaukalosta. Islandersin päävalmentaja Patrick Royn puolestaan raivostui Rantaselle ja osoitti tälle pää punaisena mieltään.

– Sain hieman osumaa, minkä jälkeen kaaduin eteenpäin. Se oli valitettava hetki, mutta en koskaan tarkoittanut sitä. Toivottavasti hän ei loukkaantunut pahemmin.