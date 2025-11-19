Mikko Rantanen on kommentoinut suihkukomennukseen johtanutta taklaustaan tiistaiyön NHL-ottelussa New York Islandersia vastaan.
Rantanen lensi pihalle 2–4-tappioon päättyneen ottelun loppuhetkillä, kun Dallas Starsin suomalaistähti taklasi venäläispuolustaja Aleksandr Romanovin takaa päin laitaan.
Romanov loukkaantui tilanteessa, minkä jälkeen hänet talutettiin ulos kaukalosta. Islandersin päävalmentaja Patrick Royn puolestaan raivostui Rantaselle ja osoitti tälle pää punaisena mieltään.
– En tietenkään tarkoittanut sitä, enkä ole koskaan tehnyt vastaavaa urallani. Pelaan kovaa, mutta en ole koskaan pelannut likaista peliä tarkoituksella, Rantanen kommentoi Michael Dixonin videolla.
Islandersin Scott Mayfield näytti tulleen Rantasta jaloille juuri ennen suomalaisen kontaktia Romanovin selkäpuoleen.