Dallas Starsin suomalaistähden Mikko Rantanen suihkutuomio ja siihen johtanut tilanne nosti tunteita yön NHL-kierroksella.

Rantanen lähetettiin pukuhuoneen puolelle 28 sekuntia ennen varsinaisen peliajan loppua, kun hän tuuppasi New York Islandersin Aleksandr Romanovin takaa pain rajusti laitaan. Tilanne ei ollut täysin yksiselitteinen, sillä vieraiden Scott Mayfield näytti koukkaavan Rantasta juuri ennen kontaktia Romanoviin.

Islandersin päävalmentaja, maalivahtilegenda Patrick Roy kiehui Rantaselle ja Starsin penkille pää punaisena tilanteen jälkeen.

Rantanen oli ollut alustamassa Jason Robertsonin tekemää 2–3-kavennusta reilu minuutti ennen ulosajoaan. Miro Heiskaselle merkittiin puolestaan syöttöpiste Robertsonin 1–1-osumaan toisessa erässä.

Ottelu myös päättyi dramaattisesti. Stars näytti jo tehneet tasoitusmaalin alivoimalla 0,1 sekuntia ennen päätössummeria, mutta se hylättiin maalivahdin estämisenä. Robertson osui tilanteessa David Rittichiin.

Ottelun huippuhetket ja dramaattinen maalihylkäys jutun yllä olevalla videolla.