Kommentti: Menossa kaikkien aikojen kiekkokevät – vain yksi lajiin pesiytynyt likainen ilmiö tuo tahran

Kaikki MM-kisojen lähetykset näet C Moresta , Leijonien pelit myös MTV3-kanavalta.

Tai vaihtoehtoisesti käsillä on massiivinen ruutujen tuottama dopamiiniriippuvuus.

Tänä keväänä kännykänräpläämisindeksi on ollut hyvin matala jääkiekko-otteluita seuratessa.

Ja lajia on kuitenkin tullut seurattua siitä asti, kun jää on keksitty.

NHL:ssä peli on vielä astetta kovatasoisempaa. Colorado Avalanche on näyttänyt malliesimerkkiä siitä, miten turboahdettuun tilaan peli on maailman huipulla kehittynyt.