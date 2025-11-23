Jääkiekon NHL:ssä Edmonton Oilers kukisti Florida Panthersin vieraissa luvuin 6–3.
Liigan hallitseva mestari Panthers lähti viimeiseen erään jahdaten yhdellä maalilla johtavaa Oilersia. Vieraat kasvattivat kuitenkin maalieroa ottelun viimeisillä minuuteilla kahdella peräkkäisellä tyhjään maaliin lauotulla osumalla.
Suomalaishyökkääjä Anton Lundell iski Panthersien katkerasta tappiosta huolimatta tehopisteille. Lundell runttasi ensimmäisessä erässä maalinedustalta isäntäjoukkueen 1–1-osuman ja avusti Sam Reinhartia joukkueen viimeiseksi jääneessä maalissa toisessa erässä.
Reinhart pääsi painamaan laatan reppuun Lundellin laukauksen irtokiekosta.
Näet Lundellin tehosuoritukset ylälaidan videolta.