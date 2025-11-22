Los Angeles Kingsin Joel Armia tekee jääkiekon NHL:ssä hämmästyttävää jälkeä alivoimalla.

Armia iski nyt alivoimalla 1–1-tasoituksen kotiottelussa Boston Bruinsia vastaan (video yllä).

Bruins voitti Morgan Geekien 2–1-jatkoaikamaalilla. Geekie teki myös Bruinsin avausmaalin ja hän on 16 osumallaan liigan maalintekijätilaston kärjessä yhdessä Coloradon Nathan MacKinnonin kanssa.

Los Angelesiin täksi kaudeksi tulleelle Armialle maali oli kauden viides. Alivoimalla hän maalasi jo toisessa ottelussa peräkkäin, ja syksyn viidestä osumastaan hän on tehnyt alivoimalla nyt peräti kolme.

Armian NHL-uran yhden kauden ennätys alivoimamaaleissa on neljä, johon hän ylsi Winnipeg Jetsissä kaudella 2016–17.

Sebastian Aho alusti kaksi osumaa

Carolina Hurricanes jatkoi hyvää virettään, kun se kaatoi Suomen aikaa lauantain vastaisena yönä vierasjäällä Winnipeg Jetsin 4–3. Carolinan Sebastian Aho oli pelipäällä ja syötti kaksi maalia.