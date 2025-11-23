Dallas Starsin Mikko Rantanen passitettiin taas suihkuun rumasta taklauksesta.

Rantanen kolasi selän puolelta Calgary Flamesin Matt Coronatoa päin laitaa Dallas Starsin puolustusalueella jääkiekon NHL-ottelun toisessa erässä. Yhdysvaltalaishyökkääjä oli juuri päässyt kiekkoon tökäten sen eteenpäin.

Ottelun avausmaalin tehnyt Coronato makasi taklauksen jälkeen muutaman sekunnin ajan tuskaisena jään pinnassa, kunnes luisteli nopeasti kumarassa asennossa pois jäältä. Yhdysvaltalaishyökkääjän kasvoista valui paljon verta.

Calgaryn Jonathan Huberdeau riensi välittömästi Rantasen kimppuun ja nujakoi suomalaishyökkääjän kanssa.

Rantanen lensi ulos. Huberdeau sai 2+5+10 minuutin jäähyn.

Rantaselle ulosajo oli jo tämän viikon toinen. Hän taklasi aiemmassa tapauksessa selästä New York Islandersin Aleksandr Romanovia päädyn lähellä Suomen aikaa keskiviikon vastaisena yönä.

Rantanen pelasi välissä vain yhden ottelun, jossa hän iski maalin Vancouver Canucksia vastaan.