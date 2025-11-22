Jääkiekon NHL:ssä Buffalo Sabres kaatoi Chicago Blackhawksin maalein 9–3. Buffalon maalilla Ukko-Pekka Luukkonen torjui ottelussa 20 kertaa.
Alkukauden loukkaantuneena olleelle Luukkoselle ottelu oli vasta kauden viides.
Buffalon tehopelaaja oli neljä maalia syöttänyt Alex Tuch.
Chicagon suomalaishyökkääjä Teuvo Teräväiselle ilta oli karmea, sillä hän oli jäällä neljän Buffalon maalin aikana. Teräväinen jäi ottelussa pisteittä.
Gustavsson nollasi Pittsburghin
Minnesota Wild oli tyly vierailija Pittsburgh Penguinsin kotihallissa. Minnesota voitti ottelun 5–0 ja joukkueen ruotsalaismaalivahti Filip Gustavsson torjui kaikki 19 Pittsburghin laukausta.
Minnesotan Matt Boldy oli joukkueen tehopelaaja pistein 2+1.
Pittsburghin suomalaisista Joona Koppanen pelasi ottelussa reilut 14 minuuttia. Ville Koivunen oli loukkaantumisen vuoksi sivussa.