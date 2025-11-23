Kiekkoihmiset lataavat kovaa tekstiä Dallas Starsin Mikko Rantaselle viimeaikaisista törkytaklauksista.
Mikko Rantanen passitettiin jo toisen kerran tällä viikolla ulos.
Dallas Starsin suomalaistähti taklasi toistamiseen selästä. Rantanen kolasi tällä kertaa Calgary Flamesin Matt Coronaton laitaan. Yhdysvaltalaishyökkääjä poistui kumarassa jäältä, ja hänen kasvoistaan valui runsaasti verta.
Aiemmassa tapauksessa Rantanen oli töötännyt takaa New York Islandersin Aleksandr Romanovia päätyseinään Suomen aikaa keskiviikon vastaisena yönä.
Tuoreimman töötin jälkeen Rantasta on kritisoitu laajasti sosiaalisessa mediassa.
– Mikko Rantasesta on tullut NHL:n likaisin pelaaja! Tämä on jälleen likaisin peliteko, jonka voit tehdä NHL:ssä! NHL:n pelaajaturvallisuusosaston täytyy antaa tästä 10 ottelun pelikielto, jos nämä peliteot halutaan lopettaa lajissamme! jääkiekkoa käsittelevä 2 Mutts Hockey Podcast kirjoitti .