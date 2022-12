Kommentti: Lionel Messin johtamissa MM-juhlissa häpeällinen näytös – ansaitseeko Kylian Mbappé tulla poltetuksi tästä hyvästä?

Kaksikon välillä on ollut myös kohunsa sen jälkeen, kun Messi siirtyi ranskalaisseura PSG:hen elokuussa 2021. Tähdet vaativat oman tilansa, ja nämä kaksi herraa ovat törmäilleet toisiinsa Pariisissa yhdessä kolmennen hyökkääjätähden Neymarin kanssa.

IMAGO/Matthias Koch/ All Over Press

Sen sijaan turnauksen parhaaksi maalivahdiksi valittu Emiliano Martinez julisti jo kesken pukukoppijuhlien minuutin hiljaisuuden "Mbappélle, joka on kuollut" .

Sama meno on jatkunut Argentiinassa. Juhlakulkueessa Martinez piti sylissään leluvauvaa, jonka kasvoilla oli Mbappé-naamari ( kuva alla).

Kun joku viskasi kesken paraatin Teinimutanttikilpikonna-hahmon Messille, tämä alkoi naureskella ja nakkasi lelun alas bussista. Symboliikka oli selvä. PSG-tähdistä Neymar on aiemmin kutsunut Mbappéa Donatelloksi, joka on yksi kyseisistä kilpikonnahahmoista.

Sosiaalisessa mediassa on jaettu myös kuvamateriaalia (alla) argentiinalaiskannattajista polttamassa haudattua Mbappéa. Kerrassaan virkistävä näky mestaruusjuhlissa.

Messin ja Mbappén PSG-yhteydellä on varmasti osansa tässä, mutta argentiinalaispelaajien käytös juontanee kuitenkin juurensa Mbappén viime toukokuussa antamiin kommentteihin. Hän puntaroi tuolloin MM-kisojen suosikkeja.

– Eurooppalaisilla on se etu, että pelaamme aina toisiamme vastaan korkeatasoisia otteluja. Argentiinalla ja Brasilialla ei ole Etelä-Amerikassa vastaavan tasoista kilpailua, eikä jalkapallo ole siellä niin kehittynyttä kuin Euroopassa. Tämän takia valtaosa viime vuosina maailmanmestareista on eurooppalaisia, Mbappe kommentoi ESPN:n mukaan.

Voihan tämä tietysti satuttaa, mutta edellyttääkö se nähdynlaisen käytöksen? Ja lausunto on vieläpä täysin totta. Kilpailun taso seura- ja maajoukkuetasolla on Euroopassa selvästi muuta maailmaa edellä, ja vuodesta 1990 lähtien maailmanmestari on ollut kuudesti eurooppalainen ja kolmesti eteläamerikkalainen. Finaalipaikat ovat jakautuneet samassa suhteessa.