Lionel Messin ja Kylian Mbappén väleissä tulenarka elementti – MM-juhlien tapahtumat yhä kiusallisia PSG:ssä: "Se ei ollut Leo"

Myös Marokon laitapuolustaja Achraf Hakimi on PSG:n vahvuudessa Mbappén tavoin. Galtierin mukaan myös brassitähti Neymar on toipunut MM-kisaurakastaan ja nilkkavaivoistaan täyteen iskuun.

– En aio kommentoida sitä, miten he juhlivat voittoaan, ja se mitä tapahtui, on argentiinalaisten asia. En aio olla heidän puolestapuhujansa. Se, mitä näin finaalissa, on paljon tärkeämpää. Näin Kylianin ja Leon kättelevän. Heidän välillään on paljon kunnioitusta. Kylian osoitti esimerkillistä asennetta, hän ylisti Leoa ja Argentiinan päävalmentajaa (Lionel Scalonia). Minä keskityn enemmän siihen, Galtier väisti Le Parisienin mukaan.