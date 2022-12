Lionel Messi voi olla kaikkien aikojen paras, mutta kuinka pitkään? Kruununprinssin meno ollut vielä hurjempaa: "Tilastot ovat järisyttävät"

Artikkelin pääkuvan video: Mika Väyrynen arvioi: Kylian Mbappé on tällä hetkellä maailman paras pelaaja, näin peli voi kehittyä entisestään: ”Vaarallinen kombo”

Monien muiden ohella myös MTV Urheilun asiantuntijan Mika Väyrysen mukaan Ranskan paidassa maailmanmestaruutta 2018 juhlinut ja sunnuntain finaalissa Les Bleus'lle hattutempun paukuttanut Kylian Mbappé on juuri nyt maailman paras pelaaja.

– Aivan mielettömät kisat ja kolme maalia finaalissa, ensimmäisenä vuoden 1966 jälkeen (Englannin Geoff Hurst ). On tuossa aikamoinen manttelinperijä, kun jossain vaiheessa Messi ja ( Cristiano ) Ronaldo jossain vaiheessa lyövät nappikset naulaan. Tässä on yksi pelaaja, joka ottaa vastaan sen viitan, Väyrynen hehkuttaa.

Tiistaina 20. joulukuuta 24 vuotta täyttänyt Mbappé voitti päättyneiden MM-kisojen maalipörssin kahdeksalla osumallaan ja nousi finaalin hattutemppunsa myötä yksin ainoaksi pelaajaksi, joka on iskenyt MM-loppuotteluissa yhteensä neljä maalia.

Samalla Mbappé jakaa jo nyt kuudetta sijaa MM-kisojen kaikkien aikojen maalipörssissä itsensä Pelén kanssa yhteensä 12 osumallaan. Uransa viimeiset MM-kisat pelannut Messi lymyää vain maalin päässä, kärkisijaa hallussaan pitävään Miroslav Klosen (16 maalia) on puolestaan matkaa enää neljä kihausta.

PSG:n nuoren ranskalaistähden Mbappén tahti on ollut ylipäätään niin hurja, ettei edes Messin tilastot vastaavilta ikävuosilta pysty kilpailemaan hänen kanssaan.

Kylian Mbappé, 24, on iskenyt toistaiseksi jo 222 maalia ja 111 syöttöä.

Varsinkin Messin pelaaminen on paljon muutakin kuin tehotilastoja, mutta Mbappén ja vasta 22-vuotiaan norjalaisen Erling Haalandin (158 maalia, 39 syöttöä) lukemat kertovat, etteivät edes argentiinalaisen maalimäärät ole täysin tavoittamattomia uuden sukupolven tähdille.

Se, mikä Messissä ja Ronaldossa on kuitenkin ollut toistaiseksi ennennäkemätöntä, on maalitehtailun pettämätön jatkuvuus: kumpikin on paukutellut tasaisen tappavaa tahtia maaleja vuodesta 2006 lähtien – Ronaldon tahti kiihtyi äärimmilleen vasta 30-vuotiaana.