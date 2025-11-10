Kauden 2003 viimeiseen osakilpailuun lähdettäessä Sebastien Loeb ja Carlos Sainz olivat tasapisteissä. Lisäksi Petter Solberg oli tästä kaksikosta pisteen päässä ja Richard Burnskin vain neljä pistettä kauempana.

Tätä tiukempaa on ollut viimeksi vuonna 2003 ja sitä ennen vuonna 1995.

Evansin ja Ogierin ero vajaan kolmen viikon kuluttua Saudi-Arabiassa ajettavaan päätösosakilpailuun lähdettäessä on kolme pistettä. Kun tämän suhteuttaa siihen, että jaossa on vielä 35 pistettä, kyseessä on lajihistorian kolmanneksi tiukin tilanne kärkikaksikon välillä ennen kauden viimeistä osakilpailua.

Kalle Rovanperällä on mahdollisuus tehdä jotain, mitä ei ole koskaan nähty

Kalle Rovanperällä on mahdollisuus tehdä jotain, mitä ei ole koskaan nähty

Solberg voitti mestaruuden, Burns taas ei koskaan ajanut Walesissa, sillä hän menetti tajuntansa matkalla kisapaikalle. Vuoden 2001 maailmanmestarilla todettiin aivokasvain, ja hän kuoli marraskuusa 2005 vain 34-vuotiaana.