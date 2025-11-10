Elfyn Evans ja Sebastien Ogier lähtevät MM-rallikauden viimeiseen osakilpailuun poikkeuksellisen herkullisista asetelmista. Kalle Rovanperän kolmas mestaruus vaatisi puolestaan jo ennennäkemätöntä ihmettä.
Evansin ja Ogierin ero vajaan kolmen viikon kuluttua Saudi-Arabiassa ajettavaan päätösosakilpailuun lähdettäessä on kolme pistettä. Kun tämän suhteuttaa siihen, että jaossa on vielä 35 pistettä, kyseessä on lajihistorian kolmanneksi tiukin tilanne kärkikaksikon välillä ennen kauden viimeistä osakilpailua.
Tätä tiukempaa on ollut viimeksi vuonna 2003 ja sitä ennen vuonna 1995.
Kauden 2003 viimeiseen osakilpailuun lähdettäessä Sebastien Loeb ja Carlos Sainz olivat tasapisteissä. Lisäksi Petter Solberg oli tästä kaksikosta pisteen päässä ja Richard Burnskin vain neljä pistettä kauempana.