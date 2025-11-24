Päättyykö MM-rallikausi skandaaliin? Saudi-Arabian osakilpailun ja sääntöjen välillä hämmentävä ristiriita
MM-rallikausi huipentuu tulevana viikonloppuna ajettavaan historian ensimmäiseen Saudi-Arabian MM-ralliin. Kisan päättyminen poikkeuksellisesti jo lauantaina aiheuttaa hämmentävän ristiriidan Kansainvälisen autoliiton (FIAn) urheilusääntöjen kanssa.
Esimerkiksi FIAn verkkosivuilla kisan päätöspäivä on yhä 30. marraskuuta.
Urheilusääntöjen pykälässä 10.2.2 todetaan, että rallien täytyy alkaa torstaina ja viimeisen erikoiskokeen on oltava sunnuntaina ajettava Power Stage. Tämä ei kuitenkaan ole Saudi-Arabian tapauksessa ongelma, sillä heti seuraavassa lauseessa todetaan, että tästä formaatista voidaan poiketa FIAn ja sarjan kaupalliset oikeudet omistavan WRC Promoterin hyväksynnällä.
Sellainen on siis mitä ilmeisimmin saatu, mutta sunnuntain puuttuminen ohjelmistosta aiheuttaa silti kaksi muuta kiusallista ongelmaa.
Ensinnäkin: MM-sarja on käyttänyt tänä ja viime vuonna viestinnässään termiä "supersunnuntai" kuvatessaan taistelua pelkästään sunnuntaipäivältä jaettavista lisäpisteistä. Nyt tämä tutuksi tullut termi putoaa pelistä pois huippujännittävän kauden ratkaisevassa vaiheessa.
Toiseksi: FIAn urheilusääntöjen pykälässä 3.3.2 todetaan sanatarkasti että "lisäpisteitä jaetaan seuraavan asteikon mukaisesti vain sunnuntain tulosluettelon perusteella" – siis: "vain sunnuntain".
Tämän jälkeen seuraa toki tämennys, jossa kerrotaan edellä mainitun sunnuntain "alkavan yötauon jälkeisestä ensimmäisestä aikatarkistusasemasta ja päättyvän rallin kilpailullisen osion viimeiseen at-asemaan".
Mutta jos sunnuntain ajopäivää ei ole olemassakaan, minkä yötauon jälkeisestä at-asemasta sunnuntain – tai "sunnuntain" – tuloksia siis aletaan ynnätä?
Näin räikeän ristiriidan vuoksi lienee teoriassa mahdollista, että upea MM-rallikausi päättyisi mestaruustaistelun häviävän kuljettajan protestiin, mutta kun taistelussa ovat mukana enää Toyota-tallitoverukset Elfyn Evans, Sebastien Ogier ja Kalle Rovanperä, tämä lienee melko epätodennäköistä.