Saudi-Arabian MM-ralli oli alun perin määrä ajaa niin kuin kaikki muutkin MM-osakilpailut jo yli kymmenen vuoden ajan. Kisan ja samalla koko kauden päätöspäivä oli pitkään sunnuntai 30. marraskuuta, kunnes kesällä päivämääriä muutettiin kaikessa hiljaisuudessa .

MM-rallikausi huipentuu tulevana viikonloppuna ajettavaan historian ensimmäiseen Saudi-Arabian MM-ralliin. Kisan päättyminen poikkeuksellisesti jo lauantaina aiheuttaa hämmentävän ristiriidan Kansainvälisen autoliiton (FIAn) urheilusääntöjen kanssa.

Saudi-Arabian MM-rallin yllä kysymysmerkkejä – näin uusi ja arvaamaton loppuhuipennus vaikuttaa mestaruustaistoon

Päättyykö MM-rallikausi skandaaliin? Saudi-Arabian osakilpailun ja sääntöjen välillä hämmentävä ristiriita

Urheilusääntöjen pykälässä 10.2.2 todetaan, että rallien täytyy alkaa torstaina ja viimeisen erikoiskokeen on oltava sunnuntaina ajettava Power Stage. Tämä ei kuitenkaan ole Saudi-Arabian tapauksessa ongelma, sillä heti seuraavassa lauseessa todetaan, että tästä formaatista voidaan poiketa FIAn ja sarjan kaupalliset oikeudet omistavan WRC Promoterin hyväksynnällä.