Kalle Rovanperän säkenöinti jätti varjoonsa huomionarvoisen seikan rallin MM-taistelusta

Eilen päättyneen Kanarian MM-rallin ykköspuheenaihe oli Kalle Rovanperän murskaava ylivoima. Suomalaistähden näytös jätti kuitenkin varjoonsa sen huomionarvoisen asian, että hänen tallikaverinsa Elfyn Evans itse asiassa kasvatti MM-johtoaan kauden neljännessä osakilpailussa.

Rovanperä vei Kanarialla nimiinsä 15 erikoiskoetta 18 mahdollisesta ja sivusi näin omaa yksittäisen kilpailun pohja-aikaennätystään Virosta vuodelta 2023.

Ylivoimaisen yleiskilpailuvoiton lisäksi Rovanperä keräsi viikonlopusta täydet 35 pistettä, ja sijoitus MM-sarjassa nousi kohisten. Kauden neljänteen kilpailuviikonloppuun kuudennelta sijalta lähtenyt suomalainen on pistetaulukossa nyt sijalla kaksi. Ero Evansiin kutistui 57 pisteestä 43:een.

Rovanperän upea nousu saattoi kuitenkin hämärtää monilta sen tosiasian, että Evansin MM-johto sarjassa toisena olevaan kuljettajaan kasvoi seitsemällä pisteellä.

Evans on kerännyt neljästä ensimmäisestä kisasta 109 pistettä. Kun tämän suhteuttaa siihen, paljonko pisteitä on ollut jaossa, Evansia paremmin kauden on neljän kisan otannalla aloittanut vain neljä kuljettajaa kaikkiaan kahdeksan eri MM-kauden aikana.

Rovanperän kohdalla tämänhetkinen takamatka on jaossa oleviin pisteisiin suhteutettuna sellainen, että sitä kauempaa on neljän kisan jälkeen noustu mestariksi viisi kertaa.

Neljän kisan jälkeen suurimmalta takamatkalta mestariksi nousseet + Kalle Rovanperän tämänhetkinen asema:

vuosi: kuljettaja: takamatka pistettä: pisteitä jaossa: takamatka / jaossa olevat pisteet: 1995 Colin McRae 30 80 38 % 2001 Richard Burns 21 100 21 % 2003 Petter Solberg 17 100 17 % 1990 Carlos Sainz 25 160 16 % 1998 Tommi Mäkinen 12 90 13 % 2025 Kalle Rovanperä 43 350 12 %

Pisteitä jaetaan tänä vuonna kisaa kohden enemmän kuin koskaan, mutta 43 pisteen takamatkalta nouseminen on silti helpommin sanottu kuin tehty – jopa Rovanperän nyt nähdyllä suorittamisella.

Kuvaavasta esimerkistä käy se, että vaikka Rovanperä alistaisi vastustajiaan vielä kolmessa seuraavassakin kisassa samaan tapaan kuin Kanarialla, Evans olisi yhä pisteen verran edellä, mikäli vain napsisi kolmanneksi kovimmat pisteet niin kuin viikonloppuna.

Evans tämänhetkiseen suoritustasoon peilaten tämä on vieläpä hyvinkin mahdollista. Walesilaiskuljettaja on nimittäin saavuttanut viimeisten seitsemän kuukauden aikana ajetuissa seitsemässä MM-rallissa seitsemän palkintokorokesijoitusta.

Tällaista putkea ei ole nähty täyden kauden ajavalta kuljettajalta sitten vuosien 2016–2017. Tuolloin Sébastien Ogier ajoi Volkswagenilla ja M-Sportilla yhdeksän palkintosijaa peräkkäin. Osa-aikaisena Ogier rohmusi Toyotalla seitsemän peräkkäistä palkintosijaa 2023–2024.

Vaikka monet mieltävät Evansin ajavan nyt vauhdillisesti täysin eri tasolla kuin kolmella hybridikaudella (2022–2024), muutos on itse asiassa varsin pieni. Kolmella viime kaudella hän jäi pohja-ajasta keskimäärin 0,31 sekuntia kilometrillä, kun tämän kauden neljän kisan ja kaikkiaan 74 erikoiskokeen otannalla vastaava ero on 0,28.

Takaa-ajajien mahdollisuudet piilevät monesti siinä, että huippuvauhdin ja huipputulosten sijaan mestaruustaistelun isoimmat käänteet tapahtuvat niiden kaikkein heikompien kisojen kautta.

Evansilla tällaisiksi laskettavia kisoja on kahden viime vuoden ajalta kaksi per kausi, ja yleisesti ottaen hän onkin äärimmäisen varma kuljettaja.

Rally1-aikakaudella (2022–2025) Evans on ajanut läpi 95 prosenttia kaikista erikoiskokeista. Tätä enemmän ajettuja pätkiä on vain Neuvillella (97 %). Rovanperän kohdalla vastaava lukema on 94.