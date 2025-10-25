Oppositiopuolue keskustan puheenjohtaja Antti Kaikkonen hakee markkinarakoa kaupunkien etätyöläisistä, kirjoittaa yhteiskuntatoimituksen päällikkö Jaakko Loikkanen.
Antti Kaikkonen valittiin keskustan puheenjohtajaksi kesäkuussa 2024. Hänen johdollaan puolueen kannatus on osoittanut piristymisen merkkejä, ja viime kevään alue- ja kuntavaaleista tuli odotettua parempi tulos.
– Keskusta is back, Kaikkonen karjui vaalivalvojaisissa.
Maakunnissa kepulla pyyhkiikin siedettävästi, mutta vaalit ratkotaan entistä selvemmin suurissa kaupungeissa. Niissä keskusta on kotonaan kuin tukkirekka Bulevardilla.
Markkinarako etätyöläisissä?
Nyt Kaikkonen näyttää havainneen markkinaraon etähommiin tottuneissa toimistotyöläisissä, joita puoliväkisin paimennetaan takaisin työpaikoille.
– Sekä Elinkeinoelämän keskusliiton että maan hallituksen suunnasta on tullut etätyön ongelmointia, ja itse kyllä vähän ihmettelen sitä, Kaikkonen sanoi MTV:n Uutisextran haastattelussa.