



Etusivu Videot Tuoreimmat Luetuimmat Odota



Kommentti: Keksikö keskustan Kaikkonen vihdoin tien kaupunkilaisten sydämiin? 0:51 Katso video: Näin keskustan puheenjohtaja Antti Kaikkonen kritisoi hallitusta etätyöläisten sorsimisesta. Julkaistu 7 minuuttia sitten Jaakko Loikkanen jaakko.loikkanen@mtv.fi @jaakkoloikkanen Oppositiopuolue keskustan puheenjohtaja Antti Kaikkonen hakee markkinarakoa kaupunkien etätyöläisistä, kirjoittaa yhteiskuntatoimituksen päällikkö Jaakko Loikkanen. Antti Kaikkonen valittiin keskustan puheenjohtajaksi kesäkuussa 2024. Hänen johdollaan puolueen kannatus on osoittanut piristymisen merkkejä, ja viime kevään alue- ja kuntavaaleista tuli odotettua parempi tulos. – Keskusta is back, Kaikkonen karjui vaalivalvojaisissa. Maakunnissa kepulla pyyhkiikin siedettävästi, mutta vaalit ratkotaan entistä selvemmin suurissa kaupungeissa. Niissä keskusta on kotonaan kuin tukkirekka Bulevardilla. Markkinarako etätyöläisissä? Nyt Kaikkonen näyttää havainneen markkinaraon etähommiin tottuneissa toimistotyöläisissä, joita puoliväkisin paimennetaan takaisin työpaikoille. – Sekä Elinkeinoelämän keskusliiton että maan hallituksen suunnasta on tullut etätyön ongelmointia, ja itse kyllä vähän ihmettelen sitä, Kaikkonen sanoi MTV:n Uutisextran haastattelussa. Lue myös: Antti Kaikkonen arvostelee hallitusta etätyöläisten verotuksen kiristämisestä: "Kyllä vähän ihmettelen"





Hän suuntasi empaattiset sanansa sekä maakuntien kepulandioihin että kaupunkien kotikonttoreihin.

– Etätyö helpottaa työelämän ja muun elämän yhteensovittamista, vähentää kiirettä, vähentää ruuhkia ja vähentää päästöjä. Se edistää sitäkin, että maassa on elinvoimaa eri puolilla maata, kun työ ei ole niin sidottu yhteen paikkaan. Ja en pidä ollenkaan hyvänä, että Orpon hallitus on nyt kiristämässä etätyötä tekevien verotusta. Se on huono ratkaisu, Kaikkonen paalutti.

Hän viittaa hallituksen päätökseen työhuonevähennyksen poistamisesta. Siinä ei puhuta valtavan suurista summista, eivätkä etätyökysymykset muutenkaan juuri poliitikoille kuulu.

Kaikkonen on kuitenkin hoksannut jotain olennaista suomalaisten sielunelämästä.

Konttorille korisemaan siitä

Koronapandemian myötä etätöistä tuli uusi normaali suurelle osalle suomalaisista. Tämä normaali jatkui pitkään sen jälkeenkin, kun korona oli jo hiipunut historiaan.

Kaupunkilaiset kiittivät, kun ei enää tarvinnut päivittäin pakkautua ruuhkabusseihin tai kärsiä kehäteiden rattiraivoajia osamaksu-Tesloissaan. Työpäivän aikana ehti tehdä aiempaa enemmän ja olla silti vastassa koulusta palaavia lapsia.

Nyt etätyön haitoista julkaistaan selvityksiä, pomot direktoivat alaisensa vaihtamaan verkkarihousun farkkuihin – ja hallitus siis nyhtää pois työhuonevähennyksen.

Viesti on selvä: innovaatioita ei synny eikä Suomi nouse, jos uniset osastopäälliköt eivät ristiinpölytä vitutustaan livenä kahviautomaatilla vähintään kolmesti viikossa.

Kanki validoi tunteesi

Läsnätyölinjaukset ovat harvemmin ehdottomia, ja hyvä työnantaja ymmärtää, että työntekijä voi monissa tilanteissa tuottaa etänä paremmin kuin hälyisässä avokonttorissa.

Silti monella on nyt ikävä tunne siitä, että asioita sanellaan ylhäältä ja saavutettua etua ollaan julmasti riistämässä pois.

Tämän tunteen johtavaksi validoijaksi ja kaupunkien konttorikeskiluokan edunvalvojaksi tarjoutuvat nyt maalaispuolue keskusta ja sen puheenjohtaja Antti Kaikkonen. Joko puhuttelee pikitien päässä?