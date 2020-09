Pekka Saurin kolumni: Maalaisten vähättely saa nyt riittää – näin minusta tuli landepaukku

Aluetutkija Timo Aron sosiaalisessa mediassa julkaisemat havainnolliset graafit asutuksen ja työllisyyden kehityksestä ovat korutonta kertomaa. Ehkä koruttominta on, että maan tiheimminkin asutussa maakunnassa eli Uudellamaalla on taantuvia kuntia, joiden asukasmäärä vähenee. Koronakriisi on nostanut etätyön arvoon arvaamattomaan – kirjaimellisesti arvaamattomaan: on vielä kovin varhaista sanoa, jääkö laajamittainen etätyö pysyväksi ilmiöksi ja miten se vaikuttaa työn tuottavuuteen.