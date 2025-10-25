Keskustan puheenjohtaja Antti Kaikkonen kommentoi MTV Uutisille etätyön roolia suomalaisessa työelämässä. Kaikkosen mukaan hallitus näyttää pitävän etätyötä ongelmana, kun se aikoo poistaa työhuonevähennyksen.

Hallituksen suunnitelmat poistaa työhuonevähennys eivät miellytä keskustan puheenjohtaja Antti Kaikkosta.

Etätyö on noussut keskusteluihin syksyllä esimerkiksi Elinkeinoelämän keskusliiton (EK) kyselyssä, jonka mukanaan enemmistö yrityksistä arvioi etätyöskentelyn hidastavan Suomen talouskasvua.

Kaikkosen mukaan sekä Petteri Orpon (kok.) hallituksessa että EK:ssa nähdään etätyö ongelmana. Hän kommentoi asiaa viikonloppuna MTV:n Uutisextrassa.

– Itse kyllä vähän ihmettelen sitä. Näkisin kyllä etätyön enemmän mahdollisuutena kuin uhkana. Se on tietysti selvä, että joka hommaan etätyö ei sovellu, mutta aika moneen soveltuu. Tai etätyön ja lähityön yhdistelmät, jotka ovat hyvin tyypillisiä, Kaikkonen sanoo.

Hänen mukaan etätyö helpottaa työelämän ja muun elämän, kuten perhe-elämän, yhteensovittamista. Lisäksi hän näkee etätyön vähentävän kiirettä ja ruuhkia sekä lisäävän elinvoimaa eri puolilla maata, kun työtä ei ole sidottu yhteen paikkaan.