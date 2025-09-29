Euroopan voittoon pistein 15–13 päättynyt golfin Ryder Cup oli yhdysvaltalaisilta öykkäröivä ja logiikanvastainen esitys. Siitä tuli mieleen Donald Trumpin aika presidenttinä, MTV Urheilun Ossi Karvonen kirjoittaa.

– Haista vittu, Rory!

New Yorkin liepeillä sijaitsevan legendaarisen Bethpage Black -kentän pääkatsomosta kajahdellut käsittämätön yhteishuuto avasi perinteikkään Ryder Cupin toisen pelipäivän lauantaiaamuna kello 7.

Se, että tapahtuman järjestäjän, Yhdysvaltojen golfammattilaisten liiton kuuluttaja yhtyi tähän kovaäänisten kautta, tavallaan summaa kohutun viikonlopun. Siitä jäi kokonaisuudessaan häpeällinen kuva.

Ryder Cupiin on aina kuulunut joukkueiden väliset pienet yhteenotot ja fanien kuumentamisyritykset. Ajoittain myös rajoja on ylitetty, niin Yhdysvalloissa kuin Euroopassakin järjestetyissä kisoissa.

New Yorkissa nämä rajat ylitettiin räikeästi ja jatkuvasti, siis myös organisaatiotasolla. Tätä nähtiin erityisesti lauantaina, kun Yhdysvallat menetti otteensa voittotaistosta, johon ehtiminen näytti sen osalta haastavalta jo perjantain takaiskujen jälkeen. Sunnuntaina se järjesti hatunnoston ansaitsevan kirin.

Lauantaina yhdysvaltalaisfanit häiritsivät eurooppalaispelaajien suorituksia ja suolsivat epäasiallisuuksia heidän suuntaansa. Ne liittyivät ulkonäköön, puolisoihin ja makuuhuoneissa tapahtuviin asioihin, milloin mihinkin. F-pommeja sinkoili varsinkin tähtipelaaja Rory McIlroylle, joka silminnähden otti tämän itseensä ja myös vastasi ajoittain huuteluun. Näin teki myös McIlroyn pelikaveri Shane Lowry.

Ikävä kyllä, kaikki tämä ei oikeastaan yllättänyt. Kun seurasin Ryder Cupin tapahtumia, tuli väkisin mieleen Donald Trumpin aikakausi Yhdysvaltojen presidenttinä. Öykkäröintiä ja aggressiivisen ilmapiirin lietsomista yleisössä, faktojen kieltämistä ja logiikan vastaisia ratkaisuja Yhdysvaltojen joukkueessa. Esimerkiksi USA:n pelaaja Collin Morikawa kehotti faneja aiheuttamaan ”kaaosta” kentällä.

Eikä Ryder Cupin järjestäjät ainakaan hillinneet tilanteen eskaloitumista. Päin vastoin, he jopa edesauttoivat siinä. Ylipäällikkö Trumpkin kävi paikan päällä pumppaamassa energiaa kotiyleisöön toisen pelisession startissa perjantaina.

Eurooppa vei puttikilpailun

Paperilla Yhdysvaltojen joukkue oli ennakolta ennakkosuosikki. Se oli ärsytetty kahden vuoden takaisten Rooman tapahtuminen seurauksena, ja sillä oli kotikenttäetu. Tätä etua se käytti muun muassa leikkaamalla Bethpage Black -kentän karheikot huomattavasti normaalia lyhyemmäksi.

Tämän ja kisan alla tulleiden sateiden seurauksena Ryder Cupista tuli käytännössä puttikilpailu, sillä huippuammattilaiset saivat käyttää draiveriaan ilman pelkoa tukahduttavista karheikoista ja lähestymislyönnit oli helppo liimata pehmeisiin viheriöihin.

Tämä näytti sopivan eurooppalaisille, joista Yhdysvaltojen tähdet eivät saaneet hippaa perjantaina ja lauantaina. Isäntien joukkueesta huippuesitykseen ylsivät vain kaksi ensikertalaista, Cameron Young (3/4 pistettä) ja J. J. Spaun (2/3) sekä Xander Schauffele (3/4). Heistä Young oli USA:n selkeästi pirtein pelaaja.

Sen sijaan erityisesti maan kirkkaimmat golftähdet Scottie Scheffler ja Bryson DeChambeau jäivät tuloksellisesti statisteiksi. Maailman paras golfari Scheffler sai kasaan vain pisteen viidestä ottelustaan, kun taas muun muassa Euroopan paremmasta tuurista (!) perjantain jälkeen puhuneen DeChambeaun saldo oli 1,5 pinnaa. Scheffler on vajonnut samantyyliseen Ryder Cup -suohon kuin Tiger Woods huippuvuosinaan. Schefflerin alisuorittamisesta tässä kyseisessä suurkilpailussa uhkaa tulla kroonista.

USA:n kapteeni Keegan Bradley, jonka valitseminen vastuutehtävään oli valtaisa yllätys, harmitteli heikkoa puttipeliä ja kehui pelaajiensa asennetta, mutta tosiasiassa isännät hävisivät vierailleen käytännössä kaikessa perjantaina ja lauantaina.

Ja kun totean kaikessa, tarkoitan myös kapteenien työtä. Euroopan Luke Donald johti tyylikkäästi, teki osuvia pelaajavalintoja ja oli selvästi valmistanut pelaajansa vihamieliseen ilmapiiriin. Hän myös kommentoi lauantain ylilyöntejä sovittelevasti, lisäämättä bensaa liekkeihin.

Bradleyn uskomattomin virhe, jonka hän myös toisti, oli kaksikon Collin Morikawa–Harris English kasaaminen molempiin nelinpeleihin. Arvostettu analytiikkasivusto DataGolf arvioi tämän kaikista huonoimmaksi vaihtoehdoksi USA:n joukkueelle 132 mahdollisen vaihtoehdon joukosta. Englishillä ei ollut aiempaa kokemusta nelinpeleistä, ja Morikawa oli heikkovireisen isäntien pelaaja turnauksen alla.

Ratkaisun tekeminen (ja sen toistaminen) oli Bradleyltä tyhmyyttä tai tosiasioiden kieltämistä. McIlroy ja Tommy Fleetwood söivät yhdysvaltalaisduon elävältä kahdesti.

Lauantain yleisösikailut Bradley kuittasi kannattajien intohimolla kotijoukkuetta kohtaan. Ja hänen kuulemansa mukaan ilmapiiri oli ollut myös Roomassa ”melko väkivaltainen”.

Fake news, eräs johtaja toteaisi.

Euroopan onnistujien lista oli pidempi. Ja kuten pitääkin, sen kärjessä oli johtavia pelaajia: McIlroy (3,5/5), Fleetwood (4/5), Jon Rahm (3/5), Justin Rose (2/3), Matthew Fitzpatrick (2,5/4) ja Tyrrell Hatton (3,5/4).

Katse jo Irlantiin

Jos USA:n kapteeni Bradley toimi logiikan vastaisesti joissain ratkaisuissaan, samaan kategoriaan voi pudottaa isäntien sunnuntaina virittämän huiman kirin. Sen ei yksinkertaisesti pitänyt olla mahdollista.

Kun jenkkisauna lämpeni äärimmilleen, yllä mainituista eurooppalaisherroista jokainen kangistui parhaasta vireestään. Ja kuten Ryder Cupissa usein käy, nytkin takaa-ajaja Yhdysvaltojen vimma kasvoi, putit alkoivat pudota ja yleisön toivo heräsi, kun tulostaululle alkoi ilmestyä punaista väriä.

Sunnuntain esitys oli USA:n tähdille henkisesti varmasti hyvin tärkeä asia. He pesivät kasvonsa ja säästyivät totaaliselta nöyryytykseltä. Kisa kestää kuitenkin kolme päivää, ja kahtena niistä Yhdysvallat alitti riman.

Isossa kuvassa viikonloppua ei kuitenkaan tulla muistamaan Euroopan voitosta tai Yhdysvaltojen kiristä, vaan Ryder Cup -historian rumimmasta käytöksestä.

Tämän Ryder Cupin keskeisimmäksi hahmoksi päätynyt Rory McIlroy summasi viikonlopun tapahtumat ja perinteikkään kilpailun hengen osuvasti loppupuheenvuorossaan.

– Tämän ei pitäisi olla hyväksyttävää Ryder Cupissa. Teemme varmasti selväksi faneillemme Irlannissa vuonna 2027, etteivät tämän viikon tapahtumat ole hyväksyttävissä. Minulle kyse on oman joukkueen kannustamisesta. Tule paikalle ja kannusta omaa joukkuettasi.

– Jos olisin amerikkalainen, olisin ärsyyntynyt, sillä en kuullut tänään paljoa kannustushuutoja Scottielle (Scheffler). Sen sijaan kuulin paljon pilkkahuutoja minulle.