Euroopan joukkueella on historiallisen murskaava ote golfin Ryder Cupin voitosta New Yorkissa. Muun muassa Tommy Fleetwoodin ja Rory McIlroyn tähdittämä Eurooppa johtaa Yhdysvaltoja kahden päivän jälkeen pistein 11,5–4,5.

Ero on kilpailun historian suurin ennen päätöspäivää.

Eurooppa tarvitsee enää kolme pistettä varmistaakseen voiton, joka olisi ensimmäinen vieraskentällä sitten vuoden 2012.

Yhdysvaltojen ahdinkoa kuvastaa se, että joukkueen ykköstähti ja maailmanlistan kärki Scottie Scheffler hävisi neljä ensimmäistä otteluaan.

Sunnuntai-iltana Suomen aikaa alkavissa kaksinpeleissä Yhdysvaltojen tulee onnistua täydellisesti, jos se vielä haluaa taistella voitosta. Kilpailu ratkeaa Suomen aikaa varhain maanantaiaamuna.

Surkeaa käytöstä yhdysvaltalaisfaneilta

Tunnelma turnauksessa on ollut kyseenalainen. Katsomosta on kesken lyöntivuorojen huudeltu törkeyksiä ja buuattu. McIlroy huusi kovasanaisesti myös takaisin yleisöön käskien katsojia olemaan hiljaa.

Yhdessä pelissä taas tunnelma kiristyi pelaajien ja caddieiden välillä.

Euroopan pelaajat ovat kuitenkin kestäneet ulkopuolisen psyykkaukseen, mistä joukkueen kapteeni Luke Donald on ylpeä.

– Joskus yleisön huutelu voi tuoda motivaatiotakin. Mielestäni Rory ja Shane (Lowry) näyttivät siltä, että he melkeinpä nauttivat haastavasta ympäristöstä, Donald sanoi AFP:lle.

Yhdysvaltojen kapteeni Keegan Bradley kertoi ymmärtävänsä fanien käytöstä.

– Osa siitä on meidän syytämme. Heidän kannustamansa joukkue ottaa turpaansa pahasti, ja he ovat intohimoisia faneja. Me emme pelaa sillä tasolla, jota he haluaisivat nähdä, Bradley selitti.

Häiritsevä ja henkilökohtaisuuksiin mennyt huutelu vaati lopulta sen, että poliisin oli kuljettava McIlroyn ja Lowryn mukana yhdellä kierroksella.

– On aina muutamia ihmisiä, jotka ylittävät rajan. Olin kuitenkin iloinen, että meidän pelaajamme yrittivät hiljentää huutelijoita, Bradley sanoi.