Kommentti: Intiimi seksipaljastus käynnisti hämmästyttävän näytelmän jättitapahtumassa

Kaiken tämän keskellä hän on pelannut ainoastaan seitsemässä kisassa palattuaan viheriöille Mastersissa keväällä 2022. Näistä hän on jättänyt kolme kilpailua kesken, ja yhdessä tie tyssäsi perjantain jälkeiseen karsintaan eli cutiin.

Lisäksi Woodsille on tullut ikää viisi vuotta lisää edellisen Masters-voittonsa jälkeen. Mittarilukema on nyt 48.

– Hän näyttää loistavalta. Hän liikkuu niin hyvin kuin pystyy. On melko uskomatonta nähdä häneltä noin hyviä svingejä kaiken sen jälkeen mitä on tapahtunut, Zalatoris totesi.

Seksilakolla! Kaikki muutos vanhaan verrattuna on hyvästä, ja kun seksiriippuvuudestaan aiemmin avautunut Woods laittaa nämä puuhat karenssiin, on tosi kyseessä. "Nyt Tiger pelaa voitosta", ajatellaan.

Hauskaa sanailua, mutta hauskinta tässä on kuitenkin se, miten suoraan ja merkittävästi tämän on katsottu parantavan Woodsin tuloskortteja. Arvelen, etteivät nämä olettamukset perustu mihinkään kivikovaan empiriaan.

Tylsä valinta voittajaksi

Harvoin Mastersissa on näin ylivoimaista voittajasuosikkia. Yhdysvaltalaisen Scottie Schefflerin pelissä hämmästyttää tällä hetkellä muukin kuin hänen omaperäinen jalkatyönsä, joka on saanut lisänimen Scheffler Shuffle. Kolmesta edellisestä kisastaan Scheffler, 27, on voittanut kaksi ja ollut kerran jaetulla 2. sijalla – koko kaudella hän on jäänyt vain kerran kärkikymmenikön ulkopuolelle (jaettu 17. sija). Lisäksi aiemmin vaikeuksia tuottanut puttaaminen on nyt jiirissä uuden työvälineen myötä.