Katsojat ovat nousseet suureen rooliin golfin perinteikkäässä Ryder Cupissa. Yleisöä huudattanut koomikko Heather McMahan on nyt Aftonbladetin tietojen mukaan saanut potkut tehtävästään haistateltuaan supertähti Rory McIlroylle.

"F*** you Rory" (Haista v***u Rory) on ollut huuto, jota on kuultu runsaasti Ryder Cupin aikana. Katsomosta kuullut solvaukset ovat myös kohdistuneet muihin eurooppalaisiin pelaajiin, mutta erityisesti McIlroyihin. Aiemmin kerrottiin, että pohjoisirlantilaisen ryhmän turvaksi oli kutsuttu lisää poliiseja.

Yhdysvaltalainen koomikko McMahan toimi aina lauantaihin asti yleisön huudattajana ja kuuluttajana ykköstiillä. Lauantaina sosiaaliseen mediaan taltioitui materiaalia, jolla McMahan pyytää yleisöä huutamaan "F*** you Rory" (Haista v***u Rory).

McMahan sai tapahtuneen jälkeen runsaasti kritiikkiä sosiaalisessa mediassa. Hänen käytöstään kuvailtiin häpeälliseksi. Nyt tulleen tiedon mukaan McMahan ei jatka tehtävässään enää sunnuntaina, jolloin pelataan turnauksen päättävät kaksinpelit.

PGA-golfliitto kertoi tiedotteessaan, että McMahan on pyytänyt anteeksi McIlroylta ja muulta Euroopan joukkueelta. Eurooppa johtaa Yhdysvaltoja ennen päätöspäivää pistein 11,5-4,5.

Katso ja kuuntele huutelua videolta, jonka voit katsoa tästä linkistä.

Heather McMahan toimi ykköstiin kuuluttajana./All Over Press