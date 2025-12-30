Golfammattilainen Sami Välimäki osallistuu ensi keväänä historian toisena suomalaispelaajana miesten ikoniseen Masters-turnaukseen.
Välimäki, 27, ilmoitti saaneensa Masters-kutsun Instagram-tilinsä Tarinat-osiossa.
Nokialaislähtöinen golffari juhli marraskuussa uransa ensimmäistä voittoa Pohjois-Amerikan PGA-ammattilaiskiertueella.
Tulevan kauden ensimmäinen arvoturnaus Masters pelataan Yhdysvalloissa 9.–12. huhtikuuta. Masters poikkeaa kauden kolmesta muusta arvoturnauksesta, sillä se pelataan aina samalla kentällä Yhdysvalloissa Georgian Augustassa.
Suomalaisista vain Mikko Ilonen on toistaiseksi pelannut Mastersissa. Ilonen osallistui Augustan arvoturnaukseen vuonna 2001 ja 2015.
Miesten maailmanlistalla sijalle 38 kivunnut Välimäki on jälleen ensi kaudella mukana PGA-kiertueella. Kiertueen avauskisa järjestetään Havaijilla 15.–18. tammikuuta.