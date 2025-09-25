Euroopan joukkue yrittää toistaa 13 vuoden takaisen ihmeensä, kun golfkausi huipentuu Yhdysvaltojen isännöimään Ryder Cup -reikäpelikilpailuun loppuviikolla. Suomalainen lajilegenda Mikko Ilonen alustaa sähköisen tapahtuman lähtökohdat.

Ryder Cup pelataan historian 45. kerran, tällä kertaa perjantaista sunnuntaihin Bethpage Black -kentällä New Yorkin Farmingdalessa. Eurooppa on hallinnut huippuarvostettua kisaa 2000-luvulla vieden 11:stä viime turnauksesta nimiinsä kahdeksan.

Ryder Cupin edellisestä vierasvoitosta on kuitenkin kulunut jo 13 vuotta. Eurooppa ylsi "Medinahin ihmeeseen" Chicagon liepeillä syyskuussa 2012. Tuolloin Eurooppa haali päätöspäivänä jaossa olleista 12 pisteestä 8,5, ja nousi pisteen erolla mestariksi.

Juttu jatkuu kuvien alla.

Ian Poulter (toinen oik.) oli Euroopan ryhmän syömähammas vuonna 2012. Justin Rose (oik.) on mukana tänäkin vuonna, Luke Donald (toinen vas.) toimii puolestaan Euroopan kapteenina New Yorkissa.2012 Getty Images

Tämän jälkeen viisi Ryder Cupia on päättynyt isäntien juhliin.

– Ryder Cupin voittaminen vieraalla maaperällä on yksi vaikeimmista jutuista tällä hetkellä, Suomen golfhistorian ykköspelaaja Mikko Ilonen alleviivaa.

New Yorkissa Euroopan pelaajia odottaa äärimmäisen vihamielinen ja äänekäs yhdysvaltalaisfanien joukko sekä Roomassa kaksi vuotta sitten kokemansa murskatappion ärsyttämä USA:n joukkue. Lisäksi kotijoukkue pursuaa talenttia – sen riveissä on kuusi pelaajaa maailmanlistan kärkikahdeksikosta.

Kun jopa Yhdysvaltojen presidentti Donald Trump on lupautunut tulemaan paikan päälle perjantaina, kilpailu starttaa kipinöivissä tunnelmissa. Ja kuten tenniksen U.S. Openissakin on nähty, newyorkilaisfanit ovat todella riehakasta sakkia.

– Jenkkimeininkiä potenssiin jotain, Ilonen naurahtaa.

– Itse olen sormet ristissä, ettei tulisi ylilyöntejä. Aina niitä jotain tulee, mutta toivottavasti ei hirveästi joutuisi pelleilemään sen yleisön kanssa.

Ilonen nostaa tässä yhteydessä esiin vuonna 1999 Bostonin liepeillä pelatun kisan, jonka Yhdysvallat voitti pisteellä. Tuolloin isäntien Justin Leonard upotti hulppean, lähes 14-metrisen birdieputin toiseksi viimeisellä viheriöllä, mikä käynnisti ennenaikaiset voitonjuhlat. Euroopan joukkueen Jose Maria Olazabal epäonnistui puolet lyhyemmässä putissa härskin hulabaloon jälkeen.

– Sellaista ei tietystikään haluaisi nähdä.

Juttu jatkuu kuvien alla.

Ryder Cupin näyttämöä Bethpage Black -kenttää koristaa yksi golfin ikonisimmista varoituskylteistä: "Kenttä on äärimmäisen haastava, ja suosittelemme sitä vain kaikista taitavimmille golfareille". Ilonen ei ole kentällä pelannut, mutta muistaa sen muun muassa 2000-luvun kolmesta major-kisasta.

– Se on kovan kentän maineessa. Hieno, iso areena.

Avainpelaajien johdettava edestä

Pelaajavalinnat ovat valtaisa spekulaation aihe jokaisen Ryder Cupin alla. Molempiin 12 pelaajan joukkueisiin saa automaattisen paikan kuusi tähteä rankingin perusteella. Loput kuusi valintaa tekee kapteeni.

Yhdysvaltojen kohdalla eniten puhetta aiheutti kapteeni Keegan Bradleyn päätös mahdollisesta pelaajakapteenin roolista. Lopulta Bradley jätti itsensä ulos joukkueesta, eikä USA:n nipussa ollut Ilosen mielestä yllätyksiä.

Euroopan ryhmässä on vain yksi muutos kahden vuoden takaiseen mestarijoukkueeseen verrattuna, kun Rasmus Höjgaard korvaa kaksosveljensä Nicolain.

Ilonen hämmästelee kahta valintaa: Sepp Straka ja Matt Fitzpatrick. Heistä Straka on pelannut hyvin vähän viime aikoina. Pelaamattomuus ei ilmeisesti johdu mistään vammasta. Fitzpatrickilla on puolestaan surkea saldo kolmesta pelaamastaan Ryder Cupista (yksi otteluvoitto, seitsemän tappiota).

Ilonen olisi nostanut mukaan ainakin nyt varakapteenina toimivan Alex Norenin, joka napsi kaksi kisavoittoa Euroopan-kiertueelle elo-syyskuussa.

– Fitzpatrick on ollut minulle pettymys viimeisen parin vuoden ajan. Luulin, että U.S. Open -voitto (2022) olisi hieman laukaissut sitä, että hänestä olisi tullut pirteämpi tapaus, mutta suunta on ollut toinen, Ilonen perustelee.

Euroopan joukkue on Yhdysvaltoja huomattavasti kokeneempi, sillä pelatut Ryder Cupit menevät sen eduksi lukemin 32–15. Euroopalla debytantteja on yksi, USA:lla neljä.

Juttu jatkuu kuvan alla.

Turnauksen avainpelaajat putoavat Iloselta nopeasti: Lajin tämän hetken valtias Scottie Scheffler ja eurooppalaisen golfin suurnimi Rory McIlroy. He ovat maailmanlistalla sijoilla 1 ja 2.

– Heidän pitää olla avainpelaajia kentällä, mutta myös kentän ulkopuolella. McIlroy on luonnostaan johtaja, mutta myös Scheffleriltä kysytään johtajuutta. Hänellä peli on varmasti olemassa, mutta siinä on aika paljon kaikkea muutakin tuon viikon aikana.

Ryder Cupin erityislaatuisuus riehakkaine yleisöineen vaatii myös muunlaisia ominaisuuksia. Yksi niistä on yleisön villitseminen, ja toisaalta sen antaman huomion sietäminen.

Pommidraiveistaan tunnettu ja sosiaalisessa mediassa suursuosioon noussut Bryson DeChambeau on tässä katsannossa erittäin tärkeä pelaaja isännille.

– Häneltä odotetaan varmasti yleisön lietsontaa, ja tämä tulee varmasti tapahtumaan. On sanottu, että hänen pitäisi olla jenkkien avauslyöjä ensimmäisenä päivänä, että saadaan samoin tien hirveä liekitys päälle, Ilonen toteaa.

Myös Scheffler korostaa DeChambeaun merkitystä.

– Hän tuo paljon energiaa. Ihmiset rakastavat häntä. Olen innoissani, että saan päästää hänet irti tällä viikolla, maailman ykköspelaaja kehuu.

Juttu jatkuu kuvan alla.

Euroopan joukkueessa yksi mielenkiintoinen pelaaja on irlantilainen Shane Lowry, joka saattaa olla Ilosen arvion mukaan altis yleisön kuumentamisyrityksille varsinkin vaikeina hetkinään. Toisaalta Euroopalla on McIlroyn takana muitakin hermopelin kestäviä tähtiä. Esimerkiksi Jon Rahm ja Tyrrell Hatton, jotka ovat loikanneet PGA-kiertueelta saudirahoitteiselle ja sen takia kritisoidulle LIV-kiertueelle.

– He ovat LIV:n myötä saaneet ottaa ihan tarpeeksi kuraa vastaan viimeisen muutaman vuoden aikana. He ovat harjaantuneita siihen, heillä on paksu nahka. Ja Hattonista ei varmasti tunnu yhtään pahalta. Jos sieltä tulee vähän vääränlaista huutoa, niin hän saattaa näyttää keskaria – hänellä ei tunnu missään.

Yhdysvaltalaisfanien käytös Euroopan pelaajia kohtaan on ennen perjantain starttia pieni mysteeri.

– Toivottavasti yleisö arvostaa golfia ja kilpailua enemmän kuin että siitä tulisi mikään huutokilpailu, Ilonen summaa.

Ryder Cupissa pelataan perjantaina sekä lauantaina neljä nelinpeliä ja neljä nelipallo-ottelua. Sunnuntaina ohjelmassa on 12 kaksinpeliä.

Voitettu ottelu tuo pisteen, tasapeli puoli pistettä. Eurooppa tarvitsee mestaruuden säilyttämiseen 14 pistettä, Yhdysvallat ottaa tittelin saavuttaessaan vähintään 14,5 pistettä.

Ryder Cupin 2025 joukkueet

Yhdysvallat

Scottie Scheffler (2)

J. J. Spaun (debyytti)

Xander Schauffele (2)

Russell Henley (debyytti)

Harris English (1)

Bryson DeChambeau (2)

Justin Thomas (3)

Collin Morikawa (2)

Ben Griffin (debyytti)

Cameron Young (debyytti)

Patrick Cantlay (2)

Sam Burns (1)

Eurooppa

Rory McIlroy (7)

Robert MacIntyre (1)

Tommy Fleetwood (3)

Justin Rose (6)

Rasmus Höjgaard (debyytti)

Tyrrell Hatton (3)

Shane Lowry (2)

Sepp Straka (1)

Ludvig Åberg (1)

Viktor Hovland (2)

Matt Fitzpatrick (3)

Jon Rahm (3)

Suluissa pelaajan aiempien Ryder Cupien määrä.