Euroopan joukkue voitti golfin Ryder Cupin ja lähetti kisan jälkeen ivalliset terveiset Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpille.

Trump kävi kisaviikonlopun aikana antamassa tukensa Yhdysvaltain joukkueelle, mutta se ei tuottanut heidän kannaltaan toivottua tulosta, kun Euroopan joukkue voitti kilpailun pistein 15–13.

Kisan jälkeen Euroopan pelaajat juhlivat voittoa yhdessä ja julkaisivat sosiaalisessa mediassa yhteislaulun, jossa he lähettivät viestin suoraan Donald Trumpille.

Jos video ei näy laitteellasi, voit katsoa sen tästä linkistä.

– Katsotko, katsotko, katsotko Donald Trump? Euroopan joukkue laulaa videolla.

Trump vastasi voittajajoukkueen ivalliseen videoon sosiaalisessa mediassa Truth Social -alustalla.

– Kyllä, minä katson. Onnea, Trump kirjoittaa.