Euroopan joukkue on voittanut Yhdysvallat New Yorkin Farmingdalessa pelatussa golfin Ryder Cupissa pistein 15–13. Voitto varmistui sunnuntaina jo neljänneksi viimeisessä reikäpelissä, kun irlantilainen Shane Lowry päätyi tasatulokseen vastustajansa Russell Henleyn kanssa.
Lowryn tuoma puoli pistettä varmisti Euroopalle voittoon riittävät 14 pistettä. Lowry aloitti viheriöllä villit voittojuhlat heti, kun hänen parimetrinen birdie-putti onnistui.
Eurooppa pääsi historian suurimmalla erolla päätöspäivään johtaessaan 11,5–4,5. Edellisen kerran Eurooppa on ottanut vieraskentillä kilpailun voiton vuonna 2012.
Turnauksessa nousi puheenaiheeksi Euroopan voiton ohella katsojien huono käytös. Katsomosta huudeltiin kesken lyöntivuorojen törkeyksiä ja buuattiin.
Ryder Cup pelataan joka toinen vuosi, ja kilpailuisännyys vaihtuu Yhdysvaltojen ja Euroopan välillä. Seuraavan kerran kilpailu pelataan vuonna 2027 Irlannissa.
Tämän vuoden kilpailu järjestettiin 45. kerran. Ensimmäinen Ryder Cup pelattiin 1927.