Kommentti: Tylsä perheenisä heitettiin putkaan – tämä sadan miljoonan mies on urheilun uusi supertähti

Kentällä räiskyvintä Scheffleriä on epänormaali jalkatyö, jollaista yksikään golfpro ei suosittele asiakkaalleen. "Scheffler shuffle" hämärtää usein sitä tosiasiaa, että muuten Schefflerin vartalonhallinta lyöntisuorituksessa on esimerkillisen tehokasta.

Scheffler on pitkälyöntinen, muttei poikkeuksellisen pitkälyöntinen – kuten esimerkiksi Woods noustessaan huipulle 90-luvun lopulla. Rautapelaajana ja chippaajana hän on mainio. Puttaamisessa hänellä on ollut jopa ajoittaisia ongelmia.

Kaikessa tässä apuna on kokenut caddie Ted Scott , joka hyppäsi aisapariksi syksyllä 2021. Uran avausvoiton Scheffler otti helmikuussa 2022 ja on voittanut siitä lähtien kaikkiaan 15 kertaa ammattilaisena – muun muassa kaksi Mastersia, kaksi Players Championshipiä sekä reikäpelin maailmanmestaruuden. Sattumaa?

– Mielestäni tämä on samaa tasoa kuin Tigerin loistavat vuodet. Erottautuminen muista nykypäivänä tavalla, jolla Scottie on sen tehnyt, on äärimmäisen vaikeaa. En usko, että olemme nähneet vastaavaa pitkään aikaan. Tuossa onnistuminen on vaikeampaa nykyään, australialainen major-voittaja Adam Scott perkasi sunnuntaina.