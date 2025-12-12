Tehtävälle hälytettiin pelastustoimen hälytysohjeen mukainen vaste, mutta tavoitteen mukainen pelastustoiminnan johtaja ja kaksi pelastusryhmää ei toteutunut. Tämän lisäksi toisessa yksikössä ei ollut yhtään pintapelastustoimintaan kelpoista henkilöä.

Tarvittavia pelastustoimia ei voitu toteuttaa viivytyksettä ja tehokkaasti Kalajoella viime heinäkuun 25. päivänä tapahtuneella vesipelastustehtävällä. Näin päättelee Pohjois-Suomen aluehallintovirasto valvontapäätöksessään.

Pohjois-Pohjanmaan pelastuslaitokselta ja Länsi-Suomen merivartiostolta saatujen tietojen mukaan tilannekuva johtovastuusta on ollut eriävä, mutta sillä ei ollut vaikutusta pelastustyön toteuttamiseen. Merivartioston yksiköitä ei osallistunut tehtävälle pitkän vasteajan vuoksi.



Pohjois-Suomen aluehallintovirasto suosittelee Pohjois-Pohjanmaan pelastuslaitosta tarkastelemaan vesipelastustehtävien yhteistoimintaa yhteistyössä Rajavartiolaitoksen kanssa, jotta pelastustoiminta kyetään onnettomuustilanteissa toteuttamaan viivytyksettä ja tehokkaasti.