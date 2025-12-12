Aluehallintovirasto löysi puutteita pelastustoiminnasta tapauksessa, jossa kolme nuorta hukkui viime kesänä Kalajoella.
Tarvittavia pelastustoimia ei voitu toteuttaa viivytyksettä ja tehokkaasti Kalajoella viime heinäkuun 25. päivänä tapahtuneella vesipelastustehtävällä. Näin päättelee Pohjois-Suomen aluehallintovirasto valvontapäätöksessään.
Kalajoella hukkui heinäkuussa kolme nuorta.
Aluehallintoviraston mukaan Pohjois-Pohjanmaan pelastuslaitoksen nykyinen hälytysohje ja -vastemäärittely eivät ole laadittu siten, että hätäkeskus olisi voinut hälyttää pelastustoimintaan lähimmät tarkoituksenmukaiset yksiköt.
Aluehallintoviraston mukaan hälytysohjetta ja -vasteita tulee tarkastella niin henkilöstö- kuin kalustoresurssien osalta. Onnettomuudessa hälytettävä vaste jäi kummankin resurssin osalta vajaaksi, kertoo AVI.
Tehtävälle hälytettiin pelastustoimen hälytysohjeen mukainen vaste, mutta tavoitteen mukainen pelastustoiminnan johtaja ja kaksi pelastusryhmää ei toteutunut. Tämän lisäksi toisessa yksikössä ei ollut yhtään pintapelastustoimintaan kelpoista henkilöä.