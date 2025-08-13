Kalajoella kuultiin avunhuutoja – hätätilanne merellä nopeasti ohi

Jukka Auramies

Kalajoen hiekkasärkillä oli uusi pelastusoperaatio keskiviikkona iltapäivällä.

Länsi-Suomen merivartiosto kertoi viestipalvelu X:ssä, että alueella pelastetaan vedestä kahta ihmistä.

Merivartioston mukaan mereltä on kuulunut avunhuutoja, ja näistä on saatu useampia ilmoituksia. Vedessä nähtiin kaksi henkilöä.

Hetkeä myöhemmin Merivartiosto kirjoitti, että henkilö oli saatu pelastettua vedestä.

– Toinen vedessä havaittu henkilö oli pelastamaan mennyt. Molemmat ovat kunnossa, Merivartiosto kirjoittaa X:ssä.

Paikalle hälytettiin Virpiniemen merivartioaseman partio, poliisi, sekä Pohjois-Pohjanmaan pelastuslaitos.

Kolme 15-vuotiasta poikaa hukkui Hiekkasärkillä 25. heinäkuuta.

Päivitetty tiedolla, että henkilö saatu pelastettua vedestä kello 16.02.

Asiantuntija teki kolme poikkeuksellista havaintoa hukkumiskuolemista

