Muistisairas mies on kateissa Kalajoella, poliisi kertoo.

Poliisin mukaan mies on viimeksi nähty Revonlahdella hieman puolen päivän jälkeen. Hän poistui kotoaan Kalajoelta aamupäivällä.

Mies on 170-senttinen ja hänellä on tummat harmahtavat hiukset, vaatetuksena harmahtava villapaita, siniset farkut ja punavalkea lippalakki. Hän liikkuu kuvan harmaalla Volvo S40- mallisella henkilöautolla.

Poliisi pyytää ilmoittamaan mahdolliset havainnot kadonneesta poliisin vihjepuhelimeen numeroon 0295 416 194.